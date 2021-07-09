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Antalya'da turist sayısı 2 milyonu geçti! Bir yılda artış yüzde 256 oldu

09.07.2021 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, ocak ayından bugüne kadar Antalya'ya gelen turist sayısı, 2 milyonu aştı. Geçen yılın aynı dönemine göre de artış oranı, yüzde 256 olarak açıklandı. Geçen yıl Temmuz ayının ilk 8 gününde 41 bin 428 turistin geldiği kentte, bu yıl aynı dönemde 450 bin 991 turist ağırlandı.

Antalya'da turist sayısı 2 milyonu geçti! Bir yılda artış yüzde 256 oldu

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, bu yıl 8 Temmuz itibarıyla kente gelen yabancı turist sayılarını açıkladı. 1 Ocak ile 8 Temmuz arasındaki dönemde Antalya'ya gelen yabancı turist sayısının, 2 milyon 1000 kişi olduğu belirtildi. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Antalya'nın denizi, kumu, güneşi kadar tarihi ve doğal güzellikleri, kültürel yapıları, antik kentleri ile turistlerin ilgi odağı ve Akdeniz'in en önemli turistlik yerlerinden olduğu vurgulandı.

Açıklamada, misafir edilen turist sayısı bakımından 'turizmin başkenti' olarak nitelendirilen kentte 2021 yılının turizm verilerinin, yüzleri güldürmeye başladığına dikkat çekildi. Her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapılan Antalya'da, koronavirüs salgını sürecinde başlatılan 'Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı' kapsamında sağlıklı ve güvenli tatil imkanı sunulduğu belirtildi.

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TURİST SAYISINDA ARTIŞ ORANI YÜZDE 256

Salgın tedbirleri kapsamında sıkı tedbirlerin alındığı tesislerde, farklı ülkelerden gelen misafirlerin sağlıklı ve güvenli tatil yapabildiği vurgulanarak, bu yılın Ocak ayından 8 Temmuz'a kadar olan süreçte, geçen yılın aynı dönemine göre yabancı turist sayısındaki artış oranı, yüzde 256,3 olarak açıklandı.

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Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ocak- 8 Temmuz'da kente gelen yabancı turist sayısı, 2 milyon 1000 kişiye ulaştı. Geçen yılın Temmuz ayının ilk 8 gününde, 31 bin 428 kişinin ziyaret ettiği Antalya'ya, bu sene aynı 8 günlük süreçte 450 bin 991 turist geldi. 1 ile 8 Temmuz arasında Antalya'ya, Rusya'dan toplam uçuş sayısı 644, yolcu sayısı ise 174 bin 808 kişi oldu.

Ocak ile haziran arası 6 aylık dönemde de Antalya'ya en çok turist 439 bin 209 kişiyle Rusya'dan geldi. Rusya'yı 429 bin 366 misafirle Ukrayna, 145 bin 444 kişiyle Almanya ve 90 bin 739 turistle Polonya takip etti.

Kaynak: DHA

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antalya Rusya
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