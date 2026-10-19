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"Azamara Onward" kruvaziyeri Bodrum'a 664 turist getirdi

Marshall Adaları bayraklı "Azamara Onward" isimli kruvaziyer, 664 yolcusuyla Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

"Azamara Onward" kruvaziyeri Bodrum'a 664 turist getirdi

Ege ve Akdeniz turu kapsamında Syros Limanı'nın ardından rotasını Muğla'ya çeviren 181 metrelik gemi, Bodrum Limanı'na yanaştırıldı.

Gemide, çoğu ABD'li 664 yolcu ile 395 personelin bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Paşatarlası ve Kumbahçe sahilinin ardından Bodrum Çarşısı, Kale Caddesi'ni gezdi.

Tarihi ve turistik yerleri de ziyaret eden yolcuların bir kısmı, tekne gezisine de katıldı.

Geminin sonraki durağının Heraklion Limanı olacağı öğrenildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bodrum Kruvaziyer
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