Bakan Karaismailoğlu, Konya-Karaman YHT Hattı'nın test sürüşünü yaptı

Çiftçi, sanayici, yatırımcı ihracatçı ve turizmciye can suyu olduklarını ve istihdam olanaklarını genişlettiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, bugün ülkenin ve insanların, zamanın gereği olarak değişen tüm ulaşım ve haberleşme ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir altyapıya sahip olduklarını bildirdi.

Karaismailoğlu, "Türkiye'mizi kara, hava, deniz ve demir yollarında küresel ölçekte projelerle donatarak dünyanın en büyük ekonomileri arasına girme yolunda büyük bir mesafe aldık. Ülkemizi kendi içinde yüksek standartlı bir ulaşım sistemiyle bağlarken her noktadan dünyayla yakınlaştırdık." diye konuştu.

Karaismailoğlu, Lojistik Master Planı, Ulaşım Ana Planı ve 2023 Stratejik Planı doğrultusunda, Türkiye'yi dünyayla ulaşımın her modunda bağlayacak bir hareketlilik altyapısını oluşturduklarını anlattı.

Karaismailoğlu, yaptıkları her projede, döktükleri her metre asfaltın, döşedikleri her metre rayın, Türkiye'nin geleceğine yapılmış bir yatırım olduğunu vurguladı.

Dünyanın son yüzyılın en büyük salgınını yaşarken elbette ekonomik anlamda da ciddi bir durağanlık yaşadığını ve Türkiye'nin de doğal olarak bu durumdan etkilendiğini dile getiren Karaismailoğlu, "Ancak biz, krizlerden etkilenmeyecek kadar güçlenmiş, üretkenliğiyle kendi kendine yeten, dünya ticareti üzerinde söz sahibi olan bir Türkiye'yi inşa ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hükümetimizle, belediyelerimizle, teşkilatlarımızla Türkiye'yi bolluk, bereket içinde yaşayacağımız güzel günlere eriştireceğiz." dedi.

Kaynak: AA