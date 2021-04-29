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Son Dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan sendikal haklar ve çalışma hayatıyla ilgili açıklama

29.04.2021 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklama yaparak, "Demokrasinin en önemli unsurlarından sendikaların işçi ve çalışanların haklarını daha da genişletilmesi gerektiğine inanıyorum." dedi.

Son Dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan sendikal haklar ve çalışma hayatıyla ilgili açıklama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çalışma Hayatında Yeni Zihniyet İhtiyacı ve Pratik Uygulama Zemini Olarak Kamu Görevlileri Sendikacılığı Temalı Uluslararası Kongre'ye katıldı.

Burada yaptığı konuşmada TBMM Başkanı Şentop, "Yeni anayasanın kabulüyle sendikal haklar ve çalışma hayatının düzenlenmesinde müspet gelişmeler kaydedileceğini düşünüyorum." dedi.

Mustafa Şentop, şunları kaydetti:

"Demokrasinin en önemli unsurlarından sendikaların katkısıyla işçi ve çalışanların haklarının daha da genişletilmesi gerektiğine inanıyorum. Özellikle gelecekte devletin rolü ve işlevi, bir yanda kamu hizmetinin devamlılığı diğer yanda kamu çalışanlarının haklarının korunması noktasında çalışmalar yapmak gerektiği açıktır."

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Şentop TCMB
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 5 yorum
sendikal haklari da elinden alacaklar demek ki milletin.patron dostu iktidar nasilsa
vergi oranlarını biraz düşürün yeter
1 verip 10 alacağınızdan kimsenin şüphesi yok

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