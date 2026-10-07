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Bir şehir ona hazırlanıyor! Oteller doldu: Çevre illere taşacak

Adana'da bu yıl 10'uncusu düzenlenecek Uluslararası Adana Lezzet Festivali için hazırlıklar tamamlandı. Adana Valisi Mustafa Yavuz, bu yıl 1 milyon ziyaretçiye yaklaşmayı ve bu rakamı aşmayı hedeflediklerini anlatarak, otellerin yüzde 100 doluluğa ulaştığını söyledi.

Bir şehir ona hazırlanıyor! Oteller doldu: Çevre illere taşacak

Adana'da bu yıl 9-11 Ekim'de Merkez Park'ta "Acısıyla Tatlısıyla 10. Yıl, On'ca Lezzet" temasıyla 10'uncusu düzenlenecek Uluslararası Adana Lezzet Festivali' için hazırlıklar tamamlandı. Yaklaşık 250 işletmenin katılacağı festivalde, Türkiye'den ve dünyadan şeflerin sunum yapacağı Adana Lezzet Sahnesi'nin yanı sıra genç şefler yarışması da düzenlenecek.

"HEM ADANA'DAN HEM ÜLKEMİZDEN HEM DE YURT DIŞINDAN ZİYARETÇİLERİMİZİ BEKLİYORUZ"

Kente özgü yemekler ve sokak lezzetlerinin tanıtılacağı festival öncesi gazetecilere konuşan Adana Valisi Mustafa Yavuz, "Bu sene 10. yılımızı kutlayacağız. Hem Adana'dan hem ülkemizden hem de yurt dışından ziyaretçilerimizi bekliyoruz. Şu ana kadar 4 milyondan fazla ziyaretçimizi ağırladık. Bu yıl hedefimiz 10. yılda 1 milyon sınırına yaklaşmak, hatta 1 milyon sınırını aşmak" ifadelerini kullandı.

Bir şehir ona hazırlanıyor! Oteller doldu: Çevre illere taşacak 1

Adana'nın festival süresince güzel bir sonbahar havası yaşayacağını ifade eden Yavuz, tüm vatandaşları festivale davet ederek, "9, 10, 11 Ekim'de Adana'ya gelsinler. Adana'nın tarihini, kültürünü, insanını, lezzetlerini ve coğrafyasını keşfetsinler. Burada güzel hatıralar biriktirsinler" diye konuştu.

"ADANA'NIN YANI SIRA ÇEVRE İLLERE DE KATKI SAĞLIYOR"

Festival hazırlıklarının aylardır sürdüğünü kaydeden Yavuz, organizasyonun Adana'nın yanı sıra çevre illere de ekonomik katkı sunduğunu belirtti. Yavuz, "Yaklaşık 10 gündür yıldızlı otellerimizin çoğu doldu. Kamu misafirhanelerinin çoğu doldu, dolmaya da devam ediyor. Adana'daki dolulukların ardından Mersin'e, Osmaniye'ye, hatta Hatay ve İskenderun'a kadar taşacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Festivalin yalnızca Adana'nın değil, Çukurova'nın festivali olduğunu vurgulayan Yavuz, organizasyonun kentte sosyal, kültürel ve ekonomik hareketlilik oluşturduğunu söyledi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana otel festival lezzet
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