Bodrum'a 2 kruvaziyerle 2 bin 437 turist geldi

Bahama bayraklı 294 metrelik "Brilliance Of The Seas" ve Fransa bayraklı 131 metrelik "Le Champlain" isimli gemiler, Bodrum Limanı'na yanaştırıldı.

Mikonos Limanı'ndan gelen "Brilliance Of The Seas"da ABD uyruklu 2 bin 271 yolcu ile 860 personel bulunduğu belirtildi. Geminin akşam Santorini Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

Rodos Limanı'ndan gelen "Le Champlain"de ise 166 yolcu ile 123 personel bulunuyor. Geminin bir sonraki durağının Santorini Limanı olacağı belirtildi.

Gemilerden inen yolcular, ilçenin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır