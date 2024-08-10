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Bodrum'a gidenden bir de vergi alacaklar! Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan 'hasar vergisi' önerisi: İki bakanlığa başvuru hazırlığı

10.08.2024 14:38
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Bodrum'daki fiyatlar bu yazın en çok konuşulan konuları arasında yer alırken Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Ağustos Ayı Meclis Toplantısı'nda dikkat çeken bir öneride bulundu. Aras, Muğla'ya gelen turistlerin bıraktığı hasar için bir vergi ödemesi gerektiğini söyledi. Bu verginin talep edilmesindeki sebebi de açıklayan Aras yakın zamanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ya da Hazine Bakanlığı'na çalışmalarını sunacaklarını kaydetti.

Bodrum'a gidenden bir de vergi alacaklar! Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan 'hasar vergisi' önerisi: İki bakanlığa başvuru hazırlığı

Muğla'nın en meşhur tatil beldelerinden olan Bodrum'daki fiyat pahalılığı gündemde kalmaya devam ederken Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'tan dikkat çeken bir öneri geldi. 17 maddenin görüşüldüğü Ağustos Ayı meclis toplantısında Ahmet Aras'tan turistlerin kentte geçirdiği süre boyunca hasar vergisi alınması gerektiğini söyledi.

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Hollanda’da 32 euro konaklama vergisi alındığına dikkat çeken Başkan Aras, "Buraya gelen turistin kente bıraktığı bazı hasarlar var. Trafik, plaj kullanımı, ürettiği çöpler, kullandığı su ve kanalizasyon bunlar kente birçok hasar bırakıyor. Karşılığında ise hiçbir gelir elde edemiyoruz. Buradaki büyük şirketlerin vergi merkezleri İstanbul ve Ankara’da olduğundan, vergiden de pay alamıyoruz. Bunun önüne geçmek için de buraya gelen turist kente bıraktığı hasar için kullanma bedeli olarak bir bedel ödesin" ifadelerini kullandı.

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İKİ BAKANLIĞA TALEP

Aras bir çalışma yapacaklarını ve teklifi yakın bir zamanda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na sunacaklarını kaydetti.

Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Express
Anahtar Kelimeler:
Bodrum
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