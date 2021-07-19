'Gelmeyin' diyerek tatilcilere seslenmişlerdi! Adım atacak yer kalmadı

Feribotların peş peşe geldiği Türkiye'nin gözde tatil merkezlerinden Bozcaada'da bayram tatilini geçirmek isteyenler neredeyse adım atacak yer bırakmadı. Masmavi denizi, altın sarısı plajları ve yemyeşil üzüm bağları ile Bozcaada her yıl olduğu gibi yine tatilcilerin ilk tercihi oldu.

FİYATLAR 2020 TARİFESİNDEN

İHA'da yer alan habere göre, Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada'da 9 günlük bayram tatilinin ikinci günü önceki yılları aratmayan bir yoğunluk yaşandı. Adada esnafların 2020 fiyat tarifesini uygulaması ise cebini düşünen tatilciler için bulunmaz bir fırsat oldu.

Yaklaşık 4 bin civarında yatak kapasitesine sahip Bozcaada'da günlük kiralanan daire ve bağ evleriyle 15 bin turistin ağırlanması bekleniyor. Bu sayının bayram tatili boyunca adaya günübirlik ziyaret edecek tatilcilerle 20 binin üzerine çıkması hedefleniyor. Şu anda kimse dönüşü düşünmese de kelimenin tek anlamıyla çileye dönen araç kuyruklarının kilometrelerce uzaması bekleniyor.

"REZERVASYONSUZ GELMEYİN"

DHA'da yer alan habere göre, Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Erkan Yavuz, tatilcileri uyararak rezervasyonsuz gelmemeleri çağrısı yaptı.

Turizm merkezi Bozcaada’ya tatilcilerin yoğun talebi olduğunu söyleyen Yavuz, "Kurban Bayramı’nda doluluk oranımız yüzde 100’e ulaşmıştır. Gelecek olan bütün misafirlerimize önerilerimiz, lütfen rezervasyon yaptırmadan adamıza gelmeyin. Aşırı yoğunlukta mağdur kalmayın" dedi.



