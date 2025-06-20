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Kültür yolunun yeni durağı Samsun!

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 21–29 Haziran tarihleri arasında dokuz gün boyunca sürecek olan Samsun Kültür Yolu Festivali'nde, 40 farklı noktada gerçekleştirilecek 400’ü aşkın etkinlik olacağını, altı yıldız etkinlikle Samsun'un bir kültür ve sanat merkezine dönüşeceğini söyledi.

Kültür yolunun yeni durağı Samsun!
Cansu Akalp

Samsun Kültür Yolu Festivali 21 Haziran'da (Yarın) Başlıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye’nin dört bir yanında düzenlenen ve şehirlerin kültürel marka değerini artırmayı hedefleyen festivalin dördüncü durağı, Kurtuluş Mücadelesi’nin başladığı şehir olan Samsun olacak.

ALTI YILDIZ ETKİNLİK SAMSUN'DA PARLAYACAK

Samsun Atatürk Kültür Merkezi Galeri’de açılacak “Minyatürlerle Samsun” sergisi, “Anadolu Masal Yolu Anlatımlı Masal Sergisi” yer alacak. Tütün İskelesi’nde ise “Gökyüzünden Türkiye” sergisi sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
Gazi Müzesi, Hisart Canlı Tarih Müzesi’nin özel koleksiyonuyla Nejat Çuhadaroğlu’nun küratörlüğünde hazırlanan “Millî Mücadele” sergisine ev sahipliği yapacak. Bu sergide, Atatürk’ün orijinal üniforması da dahil olmak üzere onlarca eser sergilenecek. Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde “Sonsuz Şehirler” ve “Tılsım” sergisi Osmanlı dönemine ait tılsımlı gömlek geleneğini tuval üzerine taşıyarak ziyaretçilere sunacak.

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Samsun Müzesi’nde “Antik Çağdan Günümüze Koku Yolculuğu” sergisi, “Kainat Ayetlerinin Sanatla Tefsiri” sergisi, “Her Çağda Çocuk Olmak” sergisi, Atatürk’ün sözleri üzerinden şehrin tarihî önemini vurgulayan “Atatürk’ün Samsun’u” sergisi müze kütüphanesinde ziyaretçileri bekliyor olacak.

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Panorama Samsun Dijital Gösterim Merkezi’nde dijital sanatın imkânlarıyla sunulacak birçok sergi de yer alacak. “İskender Pala Romanlarından Kelimeler ve Renkler Resim Sergisi” edebiyat ve görsel sanatı buluştururken, “Yaşayan Miras: Bafra Zembili” sergisi geleneksel el sanatlarını tanıtacak. Hareketli minyatürlerin yer aldığı “Türkiye’nin Minyatürleri” ve “Dijital Hareketli Minyatür Uygulaması” ile zanaatkârları anlatan “Türkiye’nin Ustaları” belgeseli de bu alanda izlenebilecek.

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DEV SAHNEDE ÜNLÜ GEÇİDİ YAŞANACAK

Festivalin en coşkulu anları ise hiç kuşkusuz konserlerde yaşanacak. Batı Park’ta kurulacak ana sahnede Haluk Levent, Ferhat Göçer, Ebru Yaşar, Alişan, Sinan Akçıl, Burak Kut, Merve Özbey ve Resul Dindar gibi sevilen sanatçılar Samsunlularla buluşacak.

SINGIN’IN THE RAIN TÜRKİYE PRÖMİYERİNİ YAPACAK

Samsun Devlet Opera ve Balesi, dünyaca ünlü “Singin’ in the Rain” müzikalini Türkiye’de ilk kez sahneleyerek festivalin en iddialı yapımlarından birine imza atacak. Ayrıca “Fareler ve İnsanlar” oyunu, “Piri Reis” balesi, “Doktor Mucize” ve “Muhteşem Süleyman” operaları da izleyicilerle buluşacak.

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USTA ŞEFLER LEZZET NOKTALARINDA BULUŞACAK

Samsun’un gastronomik değerlerinin öne çıkacağı festival kapsamında, “Lezzet Noktası” olarak belirlenen restoranlarda Şef Ramazan Bingöl’ün koordinasyonunda Merve Akkuş, Barbaros Yoloğlu ve İdil Açıkalın gibi usta şefler tarafından hazırlanan yöresel yemekler sunulacak.

ÇOCUK KÖYÜNDE FESTİVAL RÜZGARI ESECEK

“Çocuk Köyü” Doğu Park’ta kurulacak. Bu alanda tiyatrolar, çizgi film karakterlerinin sahne gösterileri, müzik ve drama atölyeleri, mobil müze tırları yer alacak. Festival kapsamında TÜRSAK iş birliğiyle çocuk filmleri gösterilecek. Samsun Müzesi’nde “Arkeolojiyi Sevdirmek” ve “Müzede Drama” gibi etkinlikler gerçekleştirilecek. Festivalin sokaklara yayılan atmosferi ise “Sen de Çal” ve “Sen de Söyle” projeleriyle genç müzisyenlere alan açacak.

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Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Nuri Ersoy kültür ve turizm bakanı mehmet nuri ersoy
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