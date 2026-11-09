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Müzekart ile 350'den fazla müze ve ören yerini gezmek sadece 300 TL!

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk vatandaşlarının bütçesini koruyan Müzekart uygulamasıyla Türkiye’nin 4 yanında 350’den fazla müze ve ören yerini 1 yıl boyunca 300 TL’ye gezme imkanı sunuyor. Yabancı ziyaretçiler için Efes’e giriş 40 avro, Hierapolis (Pamukkale) ve Galata Kulesi’ne giriş ayrı ayrı 30 avroyken vatandaşlar Müzekart kapsamındaki her bir müze ve ören yerini yılda 2 kez ziyaret edebilir. Uygulamanın başladığı 2008’den Eylül 2026’ya kadar yaklaşık 38 milyon kart kullanıcıyla buluştu.

Müzekart ile 350'den fazla müze ve ören yerini gezmek sadece 300 TL!
Hande Dağ

Kültür ve Turizm Bakanlığının müze kültürünü yaygınlaştırmak ve kültürel mirasa erişimi kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirdiği Müzekart, vatandaşları Türkiye’nin tarih ve kültür hazineleriyle buluşturuyor. Türk vatandaşlarının bütçesini gözeten uygulama, 300 TL’lik bedeliyle Anadolu’nun binlerce yıllık geçmişini müzelerdeki eserler ve tarihî mekânlar üzerinden keşfetme fırsatı sağlıyor.

Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının yararlanabildiği uygulama, müze ve ören yeri ziyaretlerini yıl boyunca uygun fiyatlı bir kültürel etkinlik seçeneği hâline getiriyor. Vatandaşlar, tek kartla farklı şehirlerdeki yüzlerce ziyaret noktasını gezi planlarına dâhil edebiliyor.

Müzekart ile 350 den fazla müze ve ören yerini gezmek sadece 300 TL! 1

“VATANDAŞLARIMIZIN BÜTÇESİNİ KORUYARAK KÜLTÜREL MİRASLA BULUŞTURUYORUZ”

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, Müzekart’ın vatandaşların kültürel mirasa erişimini kolaylaştıran önemli bir uygulama olduğunu belirterek, “Türkiye, farklı medeniyetlerin izlerini bir arada barındıran çok zengin bir mirasa sahip. Türk vatandaşlarımızın bütçesini koruyarak bu zenginliği yerinde görmelerini, müzelerimizi ve ören yerlerimizi hayatlarının bir parçası hâline getirmelerini istiyoruz. 300 TL’lik Müzekart ile 350’den fazla müze ve ören yerini bir yıl boyunca ziyaret etme imkânı sunuyoruz.” dedi.

Müzekart’ın sunduğu geniş ziyaret ağına dikkati çeken İnceciköz, “Vatandaşlarımız tek bir kartla farklı şehirlerdeki müzelerimizi ve ören yerlerimizi gezebiliyor, her birini yıl içinde iki kez ziyaret edebiliyor. Aile bütçesini gözeten bu imkânın kültür gezilerine ve vatandaşlarımızın seyahat planlarına daha fazla yansımasını önemsiyoruz. Herkesi yaşadığı şehrin müzesinden başlayarak ülkemizin tarih ve kültür hazinelerini keşfetmeye davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Gençlerin kültürel mirasla kurduğu bağın önemini vurgulayan İnceciköz, “Bir eseri yakından görmek, bir antik kentin sokaklarında yürümek, tarihin yaşandığı mekânda bulunmak öğrenmeyi çok daha anlamlı kılıyor. Gençlerimizin Anadolu uygarlıklarını ve Türk tarihini yerinde tanımasını, bu toprakların birikimini sahiplenmesini istiyoruz. Müzekart’ı, kültürel mirası tanıma ve koruma bilincinin gelişmesine katkı sunan bir araç olarak görüyoruz.” diye konuştu.

İnceciköz, uygulamanın başladığı 2008’den Eylül 2026’ya kadar yaklaşık 38 milyon Müzekart’ın kullanıcılarıyla buluştuğunu belirterek, “Bu ilgi, vatandaşlarımızın kültürel mirasımıza duyduğu merakın güçlü bir göstergesi. Hedefimiz, vatandaşlarımızı uygun fiyatlarla daha fazla müzeyle buluşturmak ve müze ziyaretini yıl boyunca sürdürülen bir alışkanlık hâline getirmek. Kültürel mirasımızı tanıdıkça onu koruma ve gelecek kuşaklara aktarma sorumluluğumuz da güçleniyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Müzekart ile 350 den fazla müze ve ören yerini gezmek sadece 300 TL! 2

MÜZEKART İLE VATANDAŞA FİYAT AVANTAJI

Yabancı ziyaretçiler için Efes Ören Yeri’nin dijital müze dâhil giriş bedeli 40 avro olarak uygulanıyor. Troia Müzesi, Troia Ören Yeri ve Assos Ören Yeri’ni kapsayan tek bilet 38 avro; Hierapolis (Pamukkale) Ören Yeri ve Galata Kulesi’nin giriş bedelleri ayrı ayrı 30 avro; Troia Müzesi ile Troia Ören Yeri’ni kapsayan tek bilet ise 27 avro.

Bu tarifeler ilgili alanlara tek giriş için geçerliyken vatandaşlar, 300 TL’lik Müzekart ile kart kapsamındaki 350’den fazla müze ve ören yerinin her birini bir yıl boyunca iki kez ziyaret edebiliyor. Türk vatandaşlarının bütçesini koruyan bu fiyat avantajı, farklı şehirlerdeki kültürel miras alanlarını uygun bedelle gezmeye ve yıl boyunca birden fazla kültür rotasını keşfetmeye imkân sağlıyor.

Müzekart ile 350 den fazla müze ve ören yerini gezmek sadece 300 TL! 3

MİLLİ SARAYLAR VE GELİBOLU DA KAPSAMDA

Müzekart, Bakanlığa bağlı 350’den fazla müze ve ören yerinin yanı sıra Millî Saraylar İdaresi Başkanlığına bağlı 13 ziyaret alanı ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığına bağlı ziyaret alanlarında da kullanılabiliyor.

Kart sahipleri, bir yıl boyunca kapsam dâhilindeki her bir müze veya ören yerine iki kez giriş yapabiliyor. Böylece vatandaşlar hem yeni yerler keşfedebiliyor hem de daha önce gezdikleri alanları yeniden ziyaret ederek eserleri ve tarihî dokuyu daha yakından inceleyebiliyor.

Müzekart ile 350 den fazla müze ve ören yerini gezmek sadece 300 TL! 4

KİMLİK KARTLARI MÜZEKART OLARAK KULLANILABİLECEK

Bakanlığın dijital dönüşüm projesiyle T.C. kimlik kartları da Müzekart olarak kullanılabilecek. Yeni sistemde vatandaşlar, e-Devlet veya mobil uygulama üzerinden Müzekart ücretini ödedikten sonra gişede sıra beklemeden kimlik kartlarını okutarak giriş yapabilecek.

Kullanım süresi devam eden mevcut Müzekartlar geçerliliğini koruyacak. Süresi sona eren kartların ardından kimlik kartıyla kullanım imkânı sunulacak. 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenen çalışmalarla müze ve ören yerlerine giriş işlemlerinin daha hızlı ve kolay hale getirilmesi amaçlanıyor.

Müzekart ile 350 den fazla müze ve ören yerini gezmek sadece 300 TL! 5

TÜRKİYE’NİN KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİ TEK KARTLA KEŞFEDİLİYOR

Antik kentlerden arkeoloji müzelerine, saraylardan tarihî alanlara uzanan geniş ziyaret ağı, Türkiye’nin farklı dönemlere ait kültürel birikimini vatandaşlarla buluşturuyor.

Müzekart, yaşadığı şehrin tarihini tanımak isteyenlerden seyahatlerinde kültür rotalarına yer verenlere kadar geniş bir kesime hitap ediyor. Vatandaşların bütçesini gözeten yıllık kullanım imkânı, müze gezilerinin farklı zamanlara yayılmasını ve kültürel mirasa daha fazla vakit ayrılmasını kolaylaştırıyor.

Müzekart ile 350 den fazla müze ve ören yerini gezmek sadece 300 TL! 6

2008’DEN BUGÜNE YAKLAŞIK 38 MİLYON KART

Türkiye’de müzeciliğin geliştirilmesi ve müze ziyaretlerinin yaygınlaştırılması amacıyla 2008 yılında uygulamaya konulan Müzekart, Eylül 2026 itibarıyla toplam 37 milyon 979 bin 749 adet olarak kullanıcılarına ulaştı.

Uygulama, müzecilik hizmetlerinin toplumun geniş kesimlerine ulaştırılmasına katkı sağlarken özellikle gençlerin Anadolu uygarlıkları ve Türk tarihi konusundaki bilgi birikiminin güçlendirilmesini destekliyor. Müze ve ören yerlerini daha kolay erişilebilir kılan Müzekart, kültürel mirasın tanınmasına ve koruma bilincinin gelişmesine katkı sunuyor.

Müzekart ile 350 den fazla müze ve ören yerini gezmek sadece 300 TL! 7

ÇOCUKLARA, İLERİ YAŞTAKİ VATANDAŞLARA VE ÖĞRETMENLERE ÜCRETSİZ GİRİŞ

Kültür ve Turizm Bakanlığı, vatandaşların kültürel mirasa erişimini ücretsiz ziyaret uygulamalarıyla da destekliyor. Bu kapsamda 18 yaş altındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 65 yaş ve üzerindeki Türk vatandaşları ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel ilk ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler, ilgili kimlik ve hak sahipliği koşulları çerçevesinde Bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerini ücretsiz gezebiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kültür ve Turizm Bakanlığı müze
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