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Pahalı lahmacunun acısı çıkıyor! Ne yerli turist kaldı, ne yabancı... Belediye başkanının 'Bodrum pahalı' isyanına güldüren yanıt: 'Bodrum ucuz, biz fakiriz'

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
12.07.2024 15:03
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1000 liraya kadar uzanan lahmacun fiyatları, otellerdeki pahalılık derken alım gücü yüksek olan turist bile Bodrum’u terk etti! Bomboş kalan tatil beldesinde işletmeler en sakin dönemlerinden birini yaşarken Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’den dikkat çeken bir çıkış geldi. Mandalinci, "Lahmacun Bodrum plajlarında her gün tüketilen bir şey değil ama ne hikmetse birtakım kimseler lahmacun ile Bodrum’u özdeşleştirip Bodrum’da pahalılık algısı vurmaya çalışıyor" dedi.

Pahalı lahmacunun acısı çıkıyor! Ne yerli turist kaldı, ne yabancı... Belediye başkanının 'Bodrum pahalı' isyanına güldüren yanıt: 'Bodrum ucuz, biz fakiriz'

Sadece yerli değil yabancı turisti de kaçıran Ege sahillerinin en ünlü tatil mekanları bu yaz sezonunda bomboş kaldı. Başta Bodrum olmak üzere turizmin gözbebeği olan birçok bölgede otel dolulukları yüzde 60’lara düştü. Öyle ki tatil beldelerinde işletmeler düblör müşteri yöntemine bile başvurdu. Özellikle lahmacun fiyatları ile gündemden düşmeyen Bodrum’da işletme sahipleri fiyatların pahalı olmadığını savundu.

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BELEDİYE BAŞKANINDAN ‘BODRUM PAHALI’ TEPKİSİ

Halk TV'ye konuk olan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci Bodrum'un çok pahalı olduğunu söylemenin bir algı operasyonu olduğunu belirtip tepkisini dile getirdi.

"Bodrum’un pahalı olduğu algısı her yıl olduğu gibi sene başında lahmacun endeksi ile gündemde” diyen Mandalinci, “Lahmacun Bodrum plajlarında her gün tüketilen bir şey değil ama ne hikmetse birtakım kimseler lahmacun ile Bodrum’u özdeşleştirip Bodrum’da pahalılık algısı vurmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

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"ZAM YAPILMAK ZORUNDA"

Bodrum’daki pahalılık algısıyla bize haksızlık yapılıyor. Geçen yıla kıyasla her şeye zam geldi tabii ki Bodrum’da, işletme sahipleri bunu fiyatlara yansıtmak zorunda. Bodrum vatandaşlara geniş yelpaze sunuyor. Bodrum’da 200 liraya da yemek yersiniz 2 bin 500 euroya da yemek yersiniz."

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Bodrum
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