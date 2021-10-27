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Turizm gelirinin gelecek yıl 30 milyar doları aşması bekleniyor

27.10.2021 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de bu yıl sonu itibarıyla 22 milyar dolara ulaşması beklenen turizm gelirinin 2022'de 30,4 milyar dolara çıkması öngörülüyor.

Turizm gelirinin gelecek yıl 30 milyar doları aşması bekleniyor

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda, 2019'da başlayan Kovid-19 salgını sürecine ilişkin veriler yer aldı.

Salgın nedeniyle 2020'de dünya genelinde uluslararası turist sayısı bir önceki yıla göre yüzde 72,6 azalarak 402 milyon kişiye, turizm gelirleri ise yüzde 63,6 azalarak 533 milyar dolara geriledi.

Türkiye'de ise 2019'daki rekor seviyedeki turist girişinin ardından 2020'de salgın sürecinde ülke sınırlarının kapanması, hava yolu seferlerinin durdurulması ve seyahatin kısıtlanması gibi nedenlerle büyük daralma yaşandı.

TÜRKİYE, TURİST GİRİŞİ İLE ULUSLARARASI TURİZM PAZARINDAN 2020'DE YÜZDE 4 PAY ALDI

Türkiye'ye gelen turist sayısı 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 69 azalarak 15,9 milyon kişiye, turizm geliri ise yüzde 65,1 azalarak 12,1 milyar dolara geriledi.

Bu rakamlara göre Türkiye, turist girişi ile uluslararası turizm pazarından yüzde 4, Avrupa turizm pazarından yüzde 6,7 pay aldı. Türkiye'nin dünya turizm gelirinden aldığı pay yüzde 2,3, Avrupa pazarından aldığı pay yüzde 5,2 olarak gerçekleşti.

Türkiye'ye 2020'de gelen 12,7 milyon yabancı ziyaretçinin yüzde 30,2'si OECD, yüzde 34,2'si ise Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinden oldu. Aynı dönemde Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında yüzde 16,7 ile Rusya birinci, yüzde 9,8 ile Bulgaristan ikinci, yüzde 8,8'le Almanya üçüncü sırada yer aldı.

OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE TÜRKİYE'NİN TURİZM GELİRİNDE YÜZDE 33 ARTIŞ YAŞANDI

Ocak-Ağustos 2021 döneminde Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 93,9 artışla 14,1 milyon kişi oldu. Ocak- Haziran 2021 döneminde ise Türkiye'nin turizm geliri, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artışla 5,5 milyar dolara ulaştı.

2022 HEDEFLERİ

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısının bu yıl sonu itibarıyla bir önceki yıla göre yüzde 82,2 artarak 23,2 milyon kişiye, turizm gelirinin ise yüzde 82,4 artarak 22 milyar dolara ulaşması öngörülüyor.

Turizm gelirinin 30,4 milyara çıkması beklenen 2022'de, 32,3 milyon yabancı turistin de Türkiye'yi ziyaret etmesi bekleniyor.

Gelecek yıl ziyaretçi başına ortalama harcama miktarının 800 dolara, ortalama konaklama süresinin 11 geceye ve ziyaretçi başına gecelik gelirin de 72,7 dolara ulaşması hedefleniyor.

KONAKLAMA TESİSLERİNİN SERTİFİKA ALMASI ŞARTI

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kovid-19'la mücadelede kontrollü normalleşme sürecine geçilmesiyle turizm faaliyetlerinin güvenli şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla 2020'de Güvenli Turizm Sertifikası uygulamasını başlattı. Bu kapsamda ulaşımdan konaklamaya, tesis çalışanlarından yolcuların sağlık durumuna kadar uzanan geniş yelpazede yeni tedbirler alındı.

Bu çerçevede, 1 Ocak 2021 itibarıyla 30 oda ve üzeri kapasitedeki tüm konaklama tesislerinin sertifika alması zorunlu hale getirildi.

Sertifikanın uygulamaya alındığı tarihten Ağustos sonuna kadar toplamda 11 bin 330 tesis ve araca Güvenli Turizm Sertifikası verildi.

Kaynak: AA

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