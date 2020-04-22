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Türkiye’de otel doluluk oranı yüzde 29'a düştü

TURİZM HABERLERİ  | 22.04.2020 11:38 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Mart ayı otel dolulukları, 2019 yılının aynı dönemine yüzde 55.2 azalarak, yüzde 28.6 olarak kaydedildi. Geçen yıl doluluklar yüzde 63.8 olmuştu.

Türkiye’de otel doluluk oranı yüzde 29'a düştü

Salgın dolayısıyla dünya otellerinin doluluklarında beklendiği gibi büyük düşüş yaşandı. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), dünya çapında veri ve analiz şirketi STR'nin Mart 2020’ye ilişkin verilerinden hareketle, salgının konaklama sektörüne etkilerini inceledi.

TÜROB’a göre, mart ayında normal şartlarda doluluk oranları yüzde 70 ile 100 arasında seyreden dünyanın en büyük şehirlerinde yer alan otellerin doluluk oranları, bu yıl mart ayında yüzde 10-20’lere kadar geriledi.

Türkiye'nin Mart ayı otel dolulukları, 2019 yılının aynı dönemine yüzde 55.2 azalarak, yüzde 28.6 olarak kaydedildi. Geçen yıl doluluklar yüzde 63.8 olmuştu.

İstanbul'un doluluğu yüzde 29

İstanbul'un geçen yıl mart ayında 72.1 olan doluluk oranı, bu yıl martta yüzde 59.8 azalarak yüzde 29 oldu. Bu yıl mart ortalama günlük satılan oda bedeli (ADR) 65.8 euro ile Mart 2019'a göre yüzde 14.2 düştü. Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde ise (RevPAR) geçen yıla oranla yüzde 65.5 oranında düşüş yaşandı ve 19.1 euro oldu.

Antalya’da Mart 2020 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 49.4 azalarak yüzde 29 oldu. Antalya’da ortalama günlük satılan oda bedeli 39.0 euro ile Mart 2019'a göre yüzde 18 geriledi. Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde ise geçen yıla oranla yüzde 58.5 düşüş yaşandı ve 11.3 euro olarak ölçüldü.

Avrupa’da son 80 yılın en kötüsü

Özellikle Avrupa’da Mart 2020’de doluluklar yüzde 26.3’lık ortalama ile 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Geçen yılın mart ayında Avrupa doluluk ortalaması yüzde 68.5 olmuştu. Buna göre Mart 2020’de Avrupa’da doluluklar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 61.6 geriledi.

Mart 2020’de ortalama oda fiyatlarındaki düşüş geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10.5’te kaldı ve 92.9 Euro oldu. Ancak çok daha önemli bir kriter olarak kabul edilen toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirleri ifade eden RevPAR, yüzde 65.6 gibi çok yüksek oranda düşerek 24.3 euroya kadar geriledi.

İtalya adeta çöktü

Avrupa ülkeleri arasında mart ayı içerisinde, doluluk oranlarında, en büyük düşüş oranını yüzde 90.8 ile dünyanın en iddialı turizm ülkelerinden İtalya yaşadı. İtalya’nın Mart 2020 doluluk oranı yüzde 6.2 oldu. İtalya’nın Milano kenti de Mart 2020’de doluluk oranlarında yüzde 94.5 ile en büyük düşüşü yaşayan destinasyon oldu. Milano’da doluluk oranı yüzde 4 olarak gerçekleşti. Araştırmada yer alan şehirler arasında dünya genelinde en fazla doluluk oranı yüzde 48.5 ile Sydney’de görülürken, sosyal izolasyon konusunda

Nispeten daha az tedbir aldığı gözlenen ABD’nin Los Angeles kentinde bu oran yüzde 42.5 oldu. Koronavirüs salgının en ağır etkilerinin yaşandığı New York’ta ise bu oran yüzde 34.5 olarak gerçekleşti. Çin’in başkenti Beijing’de ise yüzde 16.4 oldu. Ülke bazında Avrupa’da Mart 2020'nin en yüksek doluluk oranı ise yüzde 36.5 ile İngiltere’ye ait.

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Anahtar Kelimeler:
otel, otel dolulukları, koronavirüs,

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