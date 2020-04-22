Türkiye’de otel doluluk oranı yüzde 29'a düştü

İstanbul'un doluluğu yüzde 29 İstanbul'un geçen yıl mart ayında 72.1 olan doluluk oranı, bu yıl martta yüzde 59.8 azalarak yüzde 29 oldu. Bu yıl mart ortalama günlük satılan oda bedeli (ADR) 65.8 euro ile Mart 2019'a göre yüzde 14.2 düştü. Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde ise (RevPAR) geçen yıla oranla yüzde 65.5 oranında düşüş yaşandı ve 19.1 euro oldu.

TÜROB’a göre, mart ayında normal şartlarda doluluk oranları yüzde 70 ile 100 arasında seyreden dünyanın en büyük şehirlerinde yer alan otellerin doluluk oranları, bu yıl mart ayında yüzde 10-20’lere kadar geriledi.

Salgın dolayısıyla dünya otellerinin doluluklarında beklendiği gibi büyük düşüş yaşandı. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), dünya çapında veri ve analiz şirketi STR'nin Mart 2020’ye ilişkin verilerinden hareketle, salgının konaklama sektörüne etkilerini inceledi.

Antalya’da Mart 2020 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 49.4 azalarak yüzde 29 oldu. Antalya’da ortalama günlük satılan oda bedeli 39.0 euro ile Mart 2019'a göre yüzde 18 geriledi. Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde ise geçen yıla oranla yüzde 58.5 düşüş yaşandı ve 11.3 euro olarak ölçüldü.

Avrupa’da son 80 yılın en kötüsü

Özellikle Avrupa’da Mart 2020’de doluluklar yüzde 26.3’lık ortalama ile 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Geçen yılın mart ayında Avrupa doluluk ortalaması yüzde 68.5 olmuştu. Buna göre Mart 2020’de Avrupa’da doluluklar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 61.6 geriledi.

Mart 2020’de ortalama oda fiyatlarındaki düşüş geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10.5’te kaldı ve 92.9 Euro oldu. Ancak çok daha önemli bir kriter olarak kabul edilen toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirleri ifade eden RevPAR, yüzde 65.6 gibi çok yüksek oranda düşerek 24.3 euroya kadar geriledi.

İtalya adeta çöktü