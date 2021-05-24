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Uber'den aşı seferberliği: Aşı olmaya giden herkese ücretsiz yolculuk

24.05.2021 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uber, Türkiye’deki aşılama sürecine destek olmak amacıyla önemli bir projeye imza atıyor. 24 Mayıs tarihi itibariyle Covid-19 aşısı yaptırmak için İstanbul ve Ankara’daki devlet hastanelerine giden herkese UBERAŞI koduyla kullanabilecekleri iki ücretsiz yolculuk hediye ediliyor. Kampanyayı kendi aşı randevunuza gidip gelmek veya aşı olacak bir yakınınızın Uber Taksi ile yolculuk yapmasını sağlamak için kullanabilirsiniz.

Uber'den aşı seferberliği: Aşı olmaya giden herkese ücretsiz yolculuk

Uber’in bu kampanya için 1 Milyon TL bütçe ayırdığını belirten Uber Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı, “Tüm dünyada yaşanan bu pandemi döneminde aşılar salgını yenmek için tek umudumuz. Türkiye’de devam etmekte olan aşılama sürecinde Uber kullanıcılarına aşı olmaya gidiş ve dönüş yolculuklarında destek sağlayabileceğimiz için çok mutluyuz” dedi.

İKİ ÜCRETSİZ KULLANIM HAKKI OLACAK

Tek bir tuşa basarak istediğiniz yere güvenli ve rahat bir şekilde gitmenizi sağlayan global teknoloji platformu Uber, aşılama sürecine destek olmak amacıyla, Covid-19 aşısı için devlet hastanelerine ücretsiz ulaşım imkanı sağlıyor. Kampanya çerçevesinde İstanbul ve Ankara’da aşı olacak kullanıcılar UBERAŞI koduyla devlet hastanelerindeki aşı merkezlerine gidip evlerine geri dönerken kullanabilecekleri iki ücretsiz yolculuk hakkına sahip olacaklar.

UBERAŞI kodunu uygulamaya girerek faydalanılabilecek bu kampanya 24 Mayıs 2021 Pazartesi günü başlayacak. Kampanyadan yalnızca başlangıç veya bitiş noktası devlet hastanelerindeki aşı merkezlerinde olan yolculuklar için faydalanılabilecek. Kampanya başka indirim veya promosyon ile birleştirilemeyecek. UBERAŞI kodu iki yolculukta kullanılabilecek ve yolculuk başına faydalanılabilecek maksimum indirim tutarı 40 TL olacak.

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koronavirüs (Covid-19) pandemi koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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