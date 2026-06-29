'Yakın Karadeniz' bölgesi Kıbrıs'ın turizm rotasına giriyor

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün, Düzce ve Batı Karadeniz bölgesinin turizm potansiyelini artırmaya yönelik çalışmaları kapsamında tanıtım faaliyetleri de hız kazandı. “Yakın Karadeniz” olarak tanımladığı; Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu ve Bolu’yu kapsayan bölgenin turizmde daha güçlü bir destinasyon haline gelmesi amacıyla, başkanlığını yürüttüğü Batı Karadeniz Kalkınma Birliği’ni Batı Karadeniz Turizm Birliği’ne dönüştüren Başkan Özlü, ulusal ve uluslararası tanıtım çalışmalarına da ağırlık verdi. Kıbrıs’tan turizm ve seyahat acenteleri temsilcileri davet edildi.

Başkan Özlü’nün girişimleri ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’nin (TÜRSAB) organizasyonu ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Müdürü Serhan Egemen, Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başkanı Oğuz Akançay ve KITSAB üyesi acente temsilcilerinden oluşan 26 kişilik heyet Düzce’ye geldi.

4 günlük info gezi programı kapsamında Safranbolu ve Bolu’nun ardından Düzce’ye gelen heyet, kentin tarihi, doğal ve kültürel değerlerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Gezinin Düzce ayağında Aydınpınar Şelaleleri, Efteni Gölü, Güzeldere Şelalesi, Konuralp Antik Kenti ve Akçakoca Yukarı Mahalle ziyaret edildi. Heyet, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün ev sahipliğinde Akçakoca Saklıkoy Otel’de ağırlandı. Programın ikinci gününde ise Ceneviz Kalesi, Akçakoca şehir merkezi ve Sarıkaya Mağarası ziyaret edildi. Heyet ayrıca Düzce Mutfak Sanatları Merkezi’nde kentin gastronomisi hakkında bilgi aldı.

Düzce’de faaliyet gösteren seyahat acenteleri ile Kıbrıs’tan gelen turizm temsilcilerinin bir araya geldiği toplantıda ise, karşılıklı tur organizasyonları, bölgesel tanıtım çalışmaları ve Düzce’nin turizm destinasyonu olarak değerlendirilmesi konusunda görüşmeler gerçekleştirildi.

ÖZLÜ: 2027’DE DÜZCE TURLARI ACENTELERİN PORTFÖYÜNDE OLACAK

MSM’deki buluşmada heyet ile bir araya gelen Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “İnşallah burada güzel zamanlar geçirmişsinizdir. Benim sizlerden ricam; Kıbrıs’tan veya başka ülkelerden Düzce’ye turist getirelim, Düzce’den de Kıbrıs’a turist gönderelim. Bu sizlerin çalışmasıyla olacak. Ben hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

Yaptığı açıklamada turizm alanındaki çalışmaların devam ettiğini belirten Başkan Özlü, “İki gündür Kıbrıs’tan gelen Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği mensuplarını ağırladık. Sadece Düzce değil, Bolu ve Safranbolu’yu da içine alan bir paket hazırlığı içerisindeyiz. İnşallah 2027 yılında tur şirketlerinin ve seyahat acentelerinin portföyünde Düzce’ye yönelik turlar olacak. Aynı zamanda Düzce, Bolu ve Safranbolu’yu kapsayan paket turlar da hazırlanacak” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 26 kişilik heyetin Düzce’ye gelmesinin önemli bir adım olduğunu söyleyen Başkan Özlü, “Bu organizasyonu gerçekleştiren Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’ne çok teşekkür ediyoruz. Düzce’de önümüzdeki dönemde 6 adet ulusal ve uluslararası marka olmuş otelimiz hizmete girecek. Bu otellerle birlikte yatak kapasitemizde ciddi bir artış olacak. Buna bağlı olarak baştan beri ifade ettiğimiz gibi her hafta en az 10 bin kişi getirme hedefimiz var. Bu çalışmanın da hedefimize önemli katkı sunacağını düşünüyoruz” dedi.

GÜNER: BÖLGEMİZ KIBRISLI MİSAFİRLER İÇİN ÇOK UYGUN BİR DESTİNASYON

TÜRSAB Batı Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ercan Güner ise Karadeniz bölgesinin turizm potansiyelinin tanıtılması amacıyla Kıbrıslı turizm acentelerini Batı Karadeniz’de ağırladıklarını belirterek, “4 günlük programın 2 günü Düzce ayağıydı. Düzce’nin doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi ve kültürel değerlerini de tanıtmaya önem verdik. Aynı zamanda Düzce’nin demografik yapısından gelen zengin mutfağını da deneyimlediler. Düzce’nin turizm yolculuğunda önemli bir dönüm noktasındayız. Sayın Belediye Başkanımız Faruk Özlü’nün vizyonu ve TÜRSAB’ın desteğiyle Düzce’nin turizmdeki yolculuğu her geçen gün ilerliyor” diye konuştu.

Kıbrıs halkının doğaya, yeşile ve suya ilgisinin bilindiğini ifade eden Güner, “Bölgemiz Kıbrıslı misafirler için çok uygun bir destinasyon. Eminim ki döndükten sonra bu bölgeyi misafirlerine anlatacaklar ve tur programlarında yer verecekler. Bizler de meslek örgütü ve yerel yönetimler olarak desteklerimizi sürdüreceğiz” dedi.

AKANÇAY: DÜZCE’Yİ TUR PROGRAMLARIMIZA DAHİL EDECEĞİZ

KITSAB Başkanı Oğuz Akançay da programdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Turumuz Safranbolu’dan başladı. Bolu-Abant’ın ardından Düzce’de tamamlandı. Düzce çok güzel ve temiz bir şehir. Başkanımız Faruk Özlü’ye teşekkür ediyorum. Düzce’yi turizm açısından ileriye taşımak için büyük gayret gösteriyor. Bizlere geldiğimiz andan itibaren büyük ilgi gösterdi” dedi.

Düzce’nin turizm potansiyelinin yüksek olduğunu vurgulayan Akançay, “Kıbrıs’a döndüğümüzde turlarımızı Düzce üzerinden geçirmek ve burada konaklamalı programlar hazırlamak için çalışmalar yapacağız. Sarıkaya Mağarası, Akçakoca ve Düzce’nin doğal güzellikleri çok etkileyici. Düzce Mutfak Sanatları Merkezi de şehrin gastronomisini yansıtan çok güzel bir alan. Kıbrıs kültürünü ve gastronomisini burada tanıtmak için bir festival yapmayı da planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs’tan gelen acente temsilcisi Suna Özarman ise Düzce’den çok etkilendiğini belirterek, “Bu bölgeye ilk defa geliyorum. Çok beğendik. İnsanlarını, yeşilini ve doğasını ayrı ayrı sevdik. Gerçekten harika bir yer. Hatta buraya yerleşmeyi bile düşündük” dedi.

Özarman, Düzce ve çevresine yönelik turlar düzenlemeyi planladıklarını belirterek, “Kıbrıs’ta insanlar doğayı ve yeşili özlüyor. Bu nedenle Düzce ve Bolu ilk sıralarda tercih edilecek yerler arasında olacak” diye konuştu.

4 günlük info turu, Düzce Belediyesi ve TÜRSAB iş birliğiyle turizme kazandırılan Korugöl Tabiat Parkı gezisi ile sona erdi.