Konut kredisi, ev satın almak veya mevcut bir konut üzerindeki ipoteği refinanse etmek için kullanılan uzun vadeli bir kredi türüdür. Satın alınan konut, kredi süresince bankaya ipotek olarak gösterilir.
Sıfır konut ile ikinci el konut kredisi arasında fark var mı?
Evet, sıfır konutlar için bankalar ve müteahhitler ortaklaşa düşük faizli kampanyalar düzenleyebilir. İkinci el konutlarda standart faiz oranları uygulanır ve ekspertiz değeri kredi tutarını belirler.
Konut kredisi başvurusu için gerekli belgeler nelerdir?
Kimlik belgesi, gelir belgesi, satış vaadi sözleşmesi, tapu fotokopisi ve ekspertiz raporu genel olarak istenen belgeler arasındadır. Bazı bankalar ek teminat veya kefil talep edebilir.
Konut kredisinde ne kadar vade seçilebilir?
Konut kredilerinde vade süresi 120 aya kadar uzayabilmektedir. Uzun vadeli kredilerde toplam geri ödeme tutarı artar, ancak aylık taksitler düşer.
Konut kredisi faiz oranını hangi faktörler belirler?
Kredi notunuz, geliriniz, talep edilen tutar, vade süresi ve konutun ekspertiz değeri faiz oranını etkileyen başlıca faktörlerdir. Kamu çalışanlarına veya belirli meslek gruplarına özel indirimli oranlar sunulabilir.
Ekspertiz raporu neden gereklidir?
Ekspertiz raporu, satın alınacak konutun güncel piyasa değerini belirler. Banka, bu değere göre kullandıracağı kredi tutarını ve kredi-değer oranını hesaplar.
