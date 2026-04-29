Son saatlere girildi: Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat

BBDK tarafından vatandaşlara yönelik getirilen borç yapılandırma sürecinde son güne girildi. Banka borçlarını ödeyemeyenlerin ödemelerini kolaylaştırmak amacıyla 29 Ocak 2026'da yürürlüğe giren düzenleme çerçevesinde 29 Nisan Çarşamba mesai bitimine kadar başvurması gerekiyor.

TGRT Haber'de yer alan habere göre; düzenleme doğrultusunda, kredi kartı borcunu kısmen ya da tamamen ödeyemeyenler ile 29 Ocak 2026'dan önce kullanılan ve 30 günden fazla gecikmiş ihtiyaç kredisi bulunanlar yapılandırmadan yararlanabiliyor. Borçlar en fazla 48 aya kadar taksitlendirilebilirken faiz oranının da aylık referans oranını aşmayacak şekilde yüzde 3.11 ile sınırlandırıldığı kaydedildi. Başvuruların doğrudan bankalara yapıldığı, belirlenen vadeye göre ödeme planı oluştuğu, ilk taksidin ödenmesiyle beraber borçlunun kredi riskinin ortaya kalktığı aktarıldı.

HANGİ BORÇLAR KAPSAM DAHİLİNDE?

Düzenlemenin iki ana borç türünü içerdiği belirtilirken kredi kartlarında, dönem borcunun asgari tutarını ödeyemeyen ya da borcun tamamını kapatamayan kullanıcılar yapılandırmadan faydalanabilirken ihtiyaç kredilerinde de 29 Ocak 2026'dan önce çekilmiş ve ana para ya da faiz ödemesinde 30 günü aşan gecikme bulunan borçların kapsama dahil edildiği belirtildi.