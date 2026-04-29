Son saatlere girildi: Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat

Kredi ve kredi kartı borcunu ödemekte güçlük yaşayan vatandaşlar için uygulamaya alınan yapılandırma takviminde sona gelindi. Borcunu tekrar taksitlendirmek isteyenlere yönelik BDDK düzenlemesi için bankayla 29 Nisan'a kadar iletişime geçilmesi gerekirken mesai bitimine kadar bankalara başvurulması gerektiği belirtiliyor.

Son saatlere girildi: Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat
BBDK tarafından vatandaşlara yönelik getirilen borç yapılandırma sürecinde son güne girildi. Banka borçlarını ödeyemeyenlerin ödemelerini kolaylaştırmak amacıyla 29 Ocak 2026'da yürürlüğe giren düzenleme çerçevesinde 29 Nisan Çarşamba mesai bitimine kadar başvurması gerekiyor.

Son saatlere girildi: Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat 1

TGRT Haber'de yer alan habere göre; düzenleme doğrultusunda, kredi kartı borcunu kısmen ya da tamamen ödeyemeyenler ile 29 Ocak 2026'dan önce kullanılan ve 30 günden fazla gecikmiş ihtiyaç kredisi bulunanlar yapılandırmadan yararlanabiliyor. Borçlar en fazla 48 aya kadar taksitlendirilebilirken faiz oranının da aylık referans oranını aşmayacak şekilde yüzde 3.11 ile sınırlandırıldığı kaydedildi. Başvuruların doğrudan bankalara yapıldığı, belirlenen vadeye göre ödeme planı oluştuğu, ilk taksidin ödenmesiyle beraber borçlunun kredi riskinin ortaya kalktığı aktarıldı.

Son saatlere girildi: Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat 2

HANGİ BORÇLAR KAPSAM DAHİLİNDE?

Düzenlemenin iki ana borç türünü içerdiği belirtilirken kredi kartlarında, dönem borcunun asgari tutarını ödeyemeyen ya da borcun tamamını kapatamayan kullanıcılar yapılandırmadan faydalanabilirken ihtiyaç kredilerinde de 29 Ocak 2026'dan önce çekilmiş ve ana para ya da faiz ödemesinde 30 günü aşan gecikme bulunan borçların kapsama dahil edildiği belirtildi.

