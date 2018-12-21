FİNANS

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (2018 güncel liste)

ANALİZ HABERLERİ  | 21.12.2018 17:08 | Son Güncelleme

Dünyada birçok ülkede vize uygulaması varken 84 ülke Türk vatandaşlarından 30 ila 90 gün arası turistik gezi için vize istemiyor. Bu ülkelerin yanı sıra 17 ülke de sınır kapısından Türk vatandaşlarına kolaylıkla turistik vize veriyor.

İşte birbirinden ilginç kültürel özellik ve doğal güzelliklere sahip vizesiz ülkeler...

Bu ülkelere kimlikle girilebilecek

Moldova

Moldova
90 gün vizesiz. (Pasaportsuz) Moldova'ya kimlikle seyahat dönemi başladı. Artık pasaporta ihtiyaç duymadan kimlikle de ülkeye giriş yapabilirsiniz. Moldova ile birlikte pasaportsuz sadece kimlikle seyahat edilebilen ülke sayısı 4'e çıktı. Moldova, Gürcistan, Ukrayna ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.

Andorra

Andorra
90 gün vizesiz

Antigua ve Barbuda

Antigua ve Barbuda
180 gün vizesiz.

Arjantin

Arjantin
90 gün vizesiz.

Arnavutluk

Arnavutluk
90 gün vizesiz

Azerbeycan

Azerbeycan
Kapıda vize ve Online vize uygulamaları var. Havalimanlarında 10 ABD Doları karşılığında 60 günlük vize alınabiliyor. Azerbeycan E-vize sitesi üzerinden online vize başvurusu 20 ABD Doları karşılığında yapılabiliyor.

Bahamalar

Bahamalar
90 gün vizesiz

Bahreyn

Bahreyn
Kapıda vize ve Online vize uygulamaları var. Bahreyn'e girişte ücretsiz olarak 15 günlük vizenizi alabiliyorsunuz. Vizenizin süresini gerektiğinde 15 gün daha uzatılabiliyorsunuz. İsterseniz Bahreyn E-vize sitesi üzerinden online vize başvurusu yaparak 3 ay geçerli, her girişte 2 hafta kalış süreli, çok girişli vizeye de başvurabilirsiniz.

Barbados

Barbados
90 gün vizesiz

Belarus

Belarus
30 gün vizesiz

Belize

Belize
90 gün vizesiz

Bolivya

Bolivya
90 gün vizesiz

Bosna-Hersek

Bosna-Hersek
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz

Botsvana

Botsvana
90 gün vizesiz

Brezilya

Brezilya
90 gün vizesiz

Britanya Virjin Adaları

Britanya Virjin Adaları
30 gün vizesiz

Brunei

Brunei
30 gün vizesiz

Cook Adaları

Cook Adaları
180 gün vizesiz

Doğu Timor

Doğu Timor
Kapıda vize uygulaması var. 30 gün vizesiz. Doğu Timor, havalimanı ve deniz yoluyla gelinen ziyaretlerde ücretsiz olarak 30 gün geçerli, tek girişli vize veriyor. Kara sınır kapılarında ise 30 ABD Doları karşılığında 90 gün süreli tek veya çoklu girişe sahip vize alabiliyorsunuz.

Dominika

Dominika
21 gün vizesiz.

Dominik Cumhuriyeti

Dominik Cumhuriyeti
30 gün vizesiz

Ekvador

Ekvador
90 gün vizesiz

El Salvador

El Salvador
90 gün vizesiz

Endonezya

Endonezya
30 gün vizesiz

Fas

Fas
90 gün vizesiz

Fiji

Fiji
120 gün vizesiz

Fildişi Sahili

Fildişi Sahili
Online vize uygulaması var. Fildişi Sahili E-vize sitesi üzerinden E-vize 3 aylık 73 euro, 1 yıllık 134 euro. Başvuru yapıldıktan sonra 48 saat içerisinde ülkeye giriş izni veren belgeniz size mail olarak gönderiliyor.

Filipinler

Filipinler
30 gün vizesiz

Filistin

Filistin
30 gün vizesiz. Filistin'e İsrail üzerinden gidilecekse İsrail vizesi almak gerekiyor. Mısır üzerinden gidilecekse Mısır da vize istiyor.

Guatemala

Guatemala
90 gün vizesiz

Güney Afrika

Güney Afrika
30 gün vizesiz

Güney Kore

Güney Kore
90 gün vizesiz

Gürcistan

Gürcistan
1 yıl vizesiz. Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlikle de giriş yapabiliyorsunuz

Haiti

Haiti
Kapıda vizeyle 90 gün vizesiz. Ülkeye girişte havaalanında 10 ABD Doları karşılığında 90 gün kalma olanağı veren ve turist kartı olarak adlandırılan giriş vizesiyle ülkeye giriliyor.

Honduras

Honduras
90 gün vizesiz

Hong Kong

Hong Kong
90 gün vizesiz

Irak

Irak
Kapıda vize uygulaması var. 10 gün vizesiz. Umuma mahsus (Bordo) pasaport sahibi Türk vatandaşları sadece Türkiye’den havayoluyla direk Bağdat, Basra, Musul, Erbil ve Süleymaniye’ye gidişlerinde havalimanında 10 gün kalışlı Irak vizesini ücretsiz olarak alabiliyor. Karayolu ile Irak’a seyahat etmek isteyenlerin Irak’ın dış temsilciklerinden vize almaları gerekiyor.

İran

İran
90 gün vizesiz

Jamaika

Jamaika
90 gün vizesiz

Karadağ

Karadağ
90 gün vizesiz.

Katar

Katar
Kapıda vize uygulaması var. 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz. Havalimanında vize ücretsiz olarak alınıyor.

Kazakistan

Kazakistan
30 gün vizesiz.

Kenya

Kenya
Kapıda vize ve Online vize uygulamaları var. Kenya sınır kapılarında parmak izi ve retina taraması yaparak 50 ABD Doları karşılığında tek girişlik vize veriyor. Kenya E-vize sitesi üzerinden online vize başvurusu yaparak elektronik ortamdan da vizenizi alabilirsiniz. Ayrıca East Africa Visa grup vizesi alarak Kenya, Uganda ve Ruanda ülkelerini tek seferde gezebilirsiniz. Bu ülkelerin havalimanlarında veya kara sınır kapılarında pasaportunuz, aşı kartınız ve 100 ABD Doları ile çok girişli vizenizi alabilirsiniz.

Kırgızistan

Kırgızistan
30 gün vizesiz

KKTC (KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ)

KKTC (KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ)
30 gün vizesiz. Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlikle de giriş yapabiliyorsunuz. Pasaportunuzda Kıbrıs'a giriş-çıkış damgası varsa Yunanistan'a gidemiyorsunuz.

Kolombiya

Kolombiya
90 gün vizesiz

Kosova

Kosova
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

Kosta Rika

Kosta Rika
30 gün vizesiz

Lübnan

Lübnan
90 gün vizesiz. Pasaportunuzda İsrail'e ait giriş-çıkış damgası varsa Lübnan'a giremiyorsunuz.

Makau

Makau
30 gün vizesiz

Makedonya

Makedonya
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz

Maldivler

Maldivler
30 gün vizesiz

Malezya

Malezya
90 gün vizesiz

Mauritius

Mauritius
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz

Meksika

Meksika
Online vize uygulaması var. Meksika E-vize sitesi üzerinden ücretsiz olarak başvurunuzu yapabilirsiniz. 180 gün vizesiz. En az 1 yıl geçerliliği olan Schengen vizesi veya ABD vizesi olan Türk vatandaşları da ekstra bir vizeye ihtiyaç olmadan Meksika'ya giriş yapabiliyor.

Moğolistan

Moğolistan
30 gün vizesiz

Moldova

Moldova
90 gün vizesiz

Nikaragua

Nikaragua
90 gün vizesiz

Niue

Niue
30 gün vizesiz

Palau

Palau
30 gün vizesiz

Panama

Panama

Paraguay

Paraguay

Peru

Peru

Sao Tome ve Principe

Sao Tome ve Principe

Saint Christopher (Saint Kitts) ve Nevis

Saint Christopher (Saint Kitts) ve Nevis

Santa Lucia

Santa Lucia

San Marino

San Marino
İtalya içerisinde minik bir şehir devleti olan San Marino, Türk vatandaşlarına vizesiz ancak ülkenin kendi havalimanı olmadığı için ilk durağınız İtalya olacak. İtalya topraklarından geçeceğiniz için Schengen vizesi gerekiyor. San Marino'ya giriş çıkışta pasaport kontrolü yapılmıyor.

Saint Vincent ve Grenadinler

Saint Vincent ve Grenadinler

Seyşeller

Seyşeller

Sırbistan

Sırbistan

Singapur

Singapur

Sri Lanka

Sri Lanka

Solomon Adaları

Solomon Adaları

Suriye

Suriye

Svaziland

Svaziland

Şili

Şili

Tacikistan

Tacikistan

Tayland

Tayland

Trinidad ve Tobago

Trinidad ve Tobago

Tunus

Tunus

Turks ve Caicos Adaları

Turks ve Caicos Adaları

Tuvalu

Tuvalu

Ukrayna

Ukrayna

Uruguay

Uruguay

Ürdün

Ürdün

Vanuatu

Vanuatu

Vatikan

Vatikan
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

Venezuela

Venezuela

Zambiya

Zambiya
Kapıda vize uygulaması var.

Zimbabve

Zimbabve
Kapıda vize uygulaması var.

Ermenistan

Ermenistan
Kapıda vize uygulaması var.

Kamboçya

Kamboçya
Kapıda vize uygulaması var.

Komorlar

Komorlar
Kapıda vize uygulaması var.

Kuveyt

Kuveyt
Kapıda vize uygulaması var.

Madagaskar

Madagaskar
Kapıda vize uygulaması var.

Nepal

Nepal
Kapıda vize uygulaması var.

Tanzanya

Tanzanya
Kapıda vize uygulaması var.

Tayvan

Tayvan
Kapıda vize uygulaması var.

Togo

Togo
Kapıda vize uygulaması var.
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Anahtar Kelimeler:
kimlik vize türk vatandaşı

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