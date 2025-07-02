Milyonlarca emekli Temmuz zammını bekliyor! SGK Başuzmanı Karakaş en düşük emekli maaşı için net rakam verdi

Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca emekli ve memurun maaş artışına ilişkin beklentisi yükselirken, SGK Başuzmanı İsa Karakaş TGRT Haber’e yaptığı açıklamalarda kritik değerlendirmelerde bulundu.

“SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİNE EN FAZLA YÜZDE 17 ZAM”

Karakaş, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı enflasyon oranının kritik olduğunu belirterek, “Merkez Bankası’nın anketinde enflasyon oranı yüzde 1.61, İTO ise yüzde 1.77 açıkladı. Ancak bizim tahminimiz, yüzde 1’lere yakın bir veri geleceği yönünde. En iyimser tahminle, SSK, Bağkur ve banka sandığı emeklilerine yapılacak zam yüzde 17’yi geçmeyecek” dedi.

Karakaş, “Geçen yıl Merkez Bankası anketinde oran yüzde 52.52 iken TÜİK 1.64 açıklamıştı. Şimdi de benzer bir fark bekliyoruz. Analizlerimize dayanarak konuşuyorum, gerçek budur. Daha yüksek zam bekleyenler hayal kırıklığı yaşayabilir” ifadelerini kullandı.

MEMUR EMEKLİSİNE DÜŞÜK ZAM UYARISI

Memur ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme nedeniyle enflasyonun altında kalacak bir zam öngördüklerini aktaran Karakaş, “Geçen yıl temmuz ayında yüzde 5.42 ile enflasyon altında ezildiler. Bu temmuzda da yüzde 1 oranında ezilecekler. Yüzde 15-15,5 civarında zam olabilir” şeklinde konuştu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Karakaş, şu an 14 bin 469 TL olan en düşük emekli maaşına ilişkin olarak da şunları söyledi:

“Bu rakamda büyük bir adaletsizlik var. Gerçek maaşı 8-10 bin TL olan da aynı rakamı alıyor. Hükümet torba kanuna bu konuyu dahil edecek. Ankara kulislerinde konuşulan rakam 17 bin TL. Eğer yüzde 16 zam gelirse, taban maaş 16 bin 785 TL olur. Benim beklentim ise en fazla yüzde 16,5 ile 16 bin 856 TL. 17 bin TL ihtimali de oldukça yüksek.”

SEYYANEN ZAM TARTIŞMASI

Karakaş, “İyileştirme olacaksa yine en az çalışana olacak. Seyyanen zam verilmiş olsaydı, en düşük maaş 30 bin TL’yi geçerdi. Ancak şu an 16 milyon emeklinin yalnızca 3.8 milyonu için ek destek söz konusu” dedi.