Gözler Perşembe gününe çevrilmişken Cevdet Yılmaz'dan kritik açıklama! '4 milyon kişiyi kapsayacak hale gelecek'

Milyonlarca emeklinin beklediği Temmuz 2025 zammı için geri sayım sürerken gözler Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı enflasyon oranına çevrildi. Memur ve emeklilere yapılacak zam oranları bu veriyle netlik kazanacak. Konuya ilişkin açıklama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan geldi.

"MERKEZ BANKASI REZERVLERİ 155 MİLYAR DOLARI AŞTI"

Enflasyonu düşürürken dengeli büyümeyi hedefliyoruz. İstihdam ve büyümede olumlu tablo görüyoruz.

Dünyadaki duruma rağmen ilk çeyrekte yüzde 2 büyüdük. Merkez Bankası rezervleri yükseliş eğiliminde, 155 milyar doları aştı.

"YILLIK ENFLASYON 12 AYDA 40 PUANIN ÜZERİNDE DÜŞTÜ"

Enflasyon birinci önceliğimiz. Yıllık enflasyon 12 ayda 40 puanın üzerinde düştü. Yıl sonunda 20'li rakamları göreceğiz. Gelecek sene 10'lu rakamlara geleceğiz.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Yarın enflasyon oranı çıktıktan sonra memur ve emeklilerin kural bazlı artış oranı belli olacak. En düşük emekli aylığı ise kural bazlı değil 2019'da sisteme girdi. Düşük prim ödediği halde bir destek olarak bu gündeme geldi. Yarın açıklanacak enflasyon ile artış yaparsanız bu 4 milyon kişiyi kapsayacak hale gelecek. Burada irade Meclis'imizde. Biz kanuni bir değişiklik yapmazsak kök ücret alanların maaşı değişmemiş olacak bunu arzu etmiyoruz. Biz emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.