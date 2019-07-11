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Dolar ne kadar? 11 Temmuz dolar kuru

DOVİZ HABERLERİ  | 11.07.2019 07:31 | Son Güncelleme

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasının ardından genel olarak TL varlıklarda baskı devam ederken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi beklentilerini artıran açıklamaları sonrası dolar/TL geriledi. Dolar/TL bu sabah güne 5.67 seviyesinde başladı.

Dolar ne kadar? 11 Temmuz dolar kuru

Powell ticaret belirsizlikleri ve zayıf küresel ekonominin ABD ekonomisi görünümü üzerinde baskı yaratmaya devam ettiğini ve Fed’in ABD’de ekonomik büyümeyi sürdürmek için “uygun şekilde” adım atmaya hazır olduğunu belirtti.

Powell’ın Fed’in bu ay son 10 yıllık süreçte ilk kez faiz indirimi yapacağı beklentilerini güçlendiren konuşmasının ardından dolar euro ve yen karşısında günün dip seviyelerini gördü.

Dolar/TL saat 07.25 itibarıyla 5.6728/5.6782’den işlem gördü. Dolar kurunun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Fed’in 50 baz puanlık faiz indirimi yapacağı beklentileri ortadan kalksa da zayıf enflasyon ve Çin ile ticaret savaşının işletmelere yansımasına ilişkin artan endişelerle hala 25 baz puanlık indirim bekleniyor.

Bir bankacı, “Cuma günü ABD’de açıklanan tarımdışı istihdam verisinin ardından Temmuz ayına ilişkin beklentiler bir miktar azalmıştı. Powell’ın son açıklamaları ise Temmuz’da indirimin masada olduğu sinyalini verdi ve TL dahil EM’lerde olumlu bir hava söz konusu. Ancak para politikasına yönelik soru işaretleri nedeniyle geri çekilmeler sınırlı olacak gibi görünüyor. PPK toplantısı yaklaştıkça gerginlik artacaktır” dedi.

Bu çerçevede yeni başkan Murat Uysal’ın önümüzdeki günlerde düzenlemesi beklenen toplantıda para politikasına yönelik vereceği mesajlar yakından izleniyor. 25 Temmuz’da sınırlı yapılması beklenen faiz indiriminin beklenenden daha agresif olup olmayacağı piyasalarda yön belirleyici olacak.

Kaynak: Reuters

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