Ziraat Bankası Genel Müdürü o ayı işaret etti! 'Anlamlı bir faiz indirimi bekliyorum'

Merkez Bankası, son toplantıda, politika faizini yüzde 46'da sabit tutmuştu. Haziran ayındaki faiz kararında bir indirim gelmezken şimdi gözler faiz indiriminin ne zaman olacağına çevrildi. Uzman isimler, TCMB'nin faiz kararı ve faiz indirime ilişkin değerlendirmelerini aktarırken Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar da çarpıcı bir değerlendirme yaptı.

"ANLAMLI BİR FAİZ İNDİRİMİ BEKLİYORUM"

CNBC-e'nin sorularını yanıtlayan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, TCMB'nin atacağı olası bir faiz indirimi adımı için temmuz ayına işaret etti. Çakar "Yaz aylarının da etkisiyle enflasyon beklentilerinde gözle görülür bir iyileşme var. Bu çerçevede 24 Temmuz PPK toplantısında anlamlı bir faiz indirimi bekliyorum" dedi.

Çakar, yıl sonu itibarıyla enflasyonun yüzde 20’li seviyelere gerileyeceğini öngörürken faizlerdeki düşüşün de enflasyon beklentilerindeki iyileşmeyle paralel ilerleyeceğine vurgu yaptı.