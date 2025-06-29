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Ziraat Bankası Genel Müdürü o ayı işaret etti! 'Anlamlı bir faiz indirimi bekliyorum'

Merkez Bankası'nın haziran ayındaki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 46'da tutmasının ardından gözler faiz indirimi için bir sonraki faiz kararına çevrildi. TCMB'nin yeniden ne kadar faiz indirimlerine başlayacağı merak edilirken Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar'dan dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

Ziraat Bankası Genel Müdürü o ayı işaret etti! 'Anlamlı bir faiz indirimi bekliyorum'
Hande Dağ

Merkez Bankası, son toplantıda, politika faizini yüzde 46'da sabit tutmuştu. Haziran ayındaki faiz kararında bir indirim gelmezken şimdi gözler faiz indiriminin ne zaman olacağına çevrildi. Uzman isimler, TCMB'nin faiz kararı ve faiz indirime ilişkin değerlendirmelerini aktarırken Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar da çarpıcı bir değerlendirme yaptı.

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"ANLAMLI BİR FAİZ İNDİRİMİ BEKLİYORUM"

CNBC-e'nin sorularını yanıtlayan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, TCMB'nin atacağı olası bir faiz indirimi adımı için temmuz ayına işaret etti. Çakar "Yaz aylarının da etkisiyle enflasyon beklentilerinde gözle görülür bir iyileşme var. Bu çerçevede 24 Temmuz PPK toplantısında anlamlı bir faiz indirimi bekliyorum" dedi.

ZİRA

Çakar, yıl sonu itibarıyla enflasyonun yüzde 20’li seviyelere gerileyeceğini öngörürken faizlerdeki düşüşün de enflasyon beklentilerindeki iyileşmeyle paralel ilerleyeceğine vurgu yaptı.

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Ziraat Bankası Merkez Bankası
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