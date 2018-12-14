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Dolar ne kadar? 14 Aralık dolar kuru yorumları

DOVİZ HABERLERİ  | 14.12.2018 09:38 | Son Güncelleme

Dolar/TL bir süredir sıkıştığı bant hareketine devam ediyor, küresel gelişmeler ve Fitch değerlendirmesi izlenecek.

Dolar ne kadar? 14 Aralık dolar kuru yorumları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'ye operasyon sinyali vermesi sonrası jeopolitik riskler ve Türkiye-ABD ilişkilerinin gündeme geldiği ortamda dolar kuru 5.35 civarındaki yatay hareketini sürdürüyor.

Dün, TCMB'nin piyasa beklentisine paralel politika faizini yüzde 24 olarak koruması sonrası ilk tepkide 5.30'a gerileyen dolar/TL kuru daha sonra yukarı yönde hareket etti ve akşam saatlerinde bir önceki kapanış seviyesi olan 5.35 civarından işlem gördü.

Dolar/TL bu sabah saat 08:06'da 5.3526 seviyesinde yer alıyor. Aynı saatte euro/TL yatay hareketle 6.0824'ten alıcı buluyor.

Dolar endeksi ise; ECB başkanının Euro Bölgesi görünümüne ilişkin kötümser açıklamaları ve Brexit'e ilişkin endişelerin güçlenmesiyle baskı altında kalan euro ve sterlinden bulduğu destekle yükseldi. Endeks bu sabah 97.11 seviyesinde yer aldı.

TCMB yılın son toplantısında faiz adımı atmazken karar metninde enflasyon vurgusu tekrarlandı ancak uzmanlar ifadeleri öncekilerden daha güvercin buldu. Bu durum faiz indirimi beklentilerini desteklerken uzmanlar, önümüzdeki günlerde TL'nin baskı altında kalabileceğine dikkat çekti.

Yurt içi piyasalarda bugün, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye'ye ilişkin not değerlendirmesi takip edilecek. Gece yarısından sonra açıklanacak kararda, BB not ve negatif görünümde değişiklik beklenmiyor. Türkiye'nin şu an uluslararası 3 derecelendirme kuruluşundan da yatırım yapılabilir seviyede notu bulunmuyor.

Piyasalarda ayrıca; Brexit'e ilişkin gelişmeler, Huawei davası ekseninde Çin ve Amerikalı yetkililerden gelen açıklamalar ve İtalya bütçe krizi yakından izleniyor.

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