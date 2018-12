Dolar ne kadar? 14 Aralık dolar kuru yorumları

Yurt içi piyasalarda bugün, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye'ye ilişkin not değerlendirmesi takip edilecek. Gece yarısından sonra açıklanacak kararda, BB not ve negatif görünümde değişiklik beklenmiyor. Türkiye'nin şu an uluslararası 3 derecelendirme kuruluşundan da yatırım yapılabilir seviyede notu bulunmuyor.

Piyasalarda ayrıca; Brexit'e ilişkin gelişmeler, Huawei davası ekseninde Çin ve Amerikalı yetkililerden gelen açıklamalar ve İtalya bütçe krizi yakından izleniyor.