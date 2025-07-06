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Köy o hamleyle turizm merkezi oldu! Akın akın geliyorlar, satış da başlayacak

Niğde merkeze bağlı Yeşilbuç köyü, 5 yıl önce oluşturulan lavanta bahçesiyle turizm merkezi haline getirdi. Köy Muhtarı Cihan Tuna "Bir lavanta yağı makinesi aldık. Artık yağını da kendimiz çıkarıyoruz. Şu an elimizde stok var ama yakında satışa da başlayacağız" dedi. "Köyümüze gelen çok oluyor" diyen Tuna lavanta bahçesiyle köyün ekonomik gelir elde ettiğini ve çevre köylerden ve şehir merkezinden ziyaretçi çektiğini belirtti.

Köy o hamleyle turizm merkezi oldu! Akın akın geliyorlar, satış da başlayacak

Valilik ve İl Özel İdaresi öncülüğünde merkeze bağlı Yeşilbuç köyünde 2020 yılında oluşturulan lavanta bahçesi, muhtarlığa devredildi. 50 dönüm alana ekilen lavanta bahçesi, eşsiz görüntüsüyle köyü turizm merkezi haline getirdi. Köy Muhtarı Cihan Tuna, 2020 yılında hayata geçirilen lavanta bahçesinin yerli ve yabancı turistlerin ziyaret noktası haline geldiğini söyledi.

Köy o hamleyle turizm merkezi oldu! Akın akın geliyorlar, satış da başlayacak 1

'HERKES MEMNUN'

Yağ makinesi alıp, lavanta yağı çıkartmaya başladıklarını da anlatan Tuna, “Bu fikir dost meclislerinde ortaya çıktı. Lavantayı Mart 2020’de diktik. İlk yıldan itibaren biçimini aldık ve halen üretim devam ediyor. Lavanta bahçesi, hem turizm açısından köyümüzü cazibe merkezi haline getirdi. Bir lavanta yağı makinesi aldık. Artık yağını da kendimiz çıkarıyoruz. Şu an elimizde stok var ama yakında satışa da başlayacağız" dedi.

Köy o hamleyle turizm merkezi oldu! Akın akın geliyorlar, satış da başlayacak 2

Tuna, "Lavanta yağı psikolojiden temizlik ürünlerine, tarımdan kozmetiğe kadar birçok alanda kullanılıyor. Az bilinen ama çok faydalı olan hidrosu ise özellikle kadınlar tarafından cilt ve saç bakımında tercih ediliyor" ifadelerini kullandı.

Köy o hamleyle turizm merkezi oldu! Akın akın geliyorlar, satış da başlayacak 3

Devamında Tuna, "Köyümüze gelen çok oluyor. İleride buraya küçük bir kafeterya açarak turistik cazibe oluşturmayı planlıyoruz. Gelenler gezip vakit geçirsin istiyoruz. Bakımını ve yönetimini tamamen köylü olarak biz üstleniyoruz. Herkes memnun, katılım da yüksek” diye konuştu.

Köy o hamleyle turizm merkezi oldu! Akın akın geliyorlar, satış da başlayacak 4

Lavanta bahçesiyle köyün hem ekonomik gelir elde ettiğini hem de çevre köylerden ve şehir merkezinden ziyaretçi çektiğini belirten Muhtar Cihan Tuna, tüm vatandaşları Yeşilbuç köyünü görmeye davet etti. (DHA)

Köy o hamleyle turizm merkezi oldu! Akın akın geliyorlar, satış da başlayacak 5

Köy o hamleyle turizm merkezi oldu! Akın akın geliyorlar, satış da başlayacak 6

Köy o hamleyle turizm merkezi oldu! Akın akın geliyorlar, satış da başlayacak 7

Köy o hamleyle turizm merkezi oldu! Akın akın geliyorlar, satış da başlayacak 8

Köy o hamleyle turizm merkezi oldu! Akın akın geliyorlar, satış da başlayacak 9

Köy o hamleyle turizm merkezi oldu! Akın akın geliyorlar, satış da başlayacak 10Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
lavanta Turizm
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