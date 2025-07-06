'Ezdi ve geçti' Altın, euro, dolar, borsa... En çok kazandıran belli oldu! Yıl sonu tahmini geldi

Haziran ayının sona ermesiyle birlikte yatırım araçlarında 6 aylık getiri oranları da netleşti. Altın, döviz, borsa, mevduat faizi ve petrol... Hepsinin neler kazandırdığı tek tek hesaplandı. Peki, hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı? İşte detaylar...

GETİRİ ŞAMPİYONU OLDU

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş "Yüzde 45'ten fazla bir getirisi oldu gram altının sabit getiride" dedi. İlk 6 ayda hangisi ne kadar kazandırdı diye hesap yapıldı, sonuç yine değişmedi. Getiri şampiyonu altın oldu.

GRAM ALTIN YIL SONU TAHMİNİ

En çok gram altın kazandırdı. 1 Ocak'ta 3033 liraydı, son olarak 4.287 liraya kadar yükseldi. Yani 6 ayda yatırımcısına 1254 lira kazandırdı. Ekonomist Muhammet Bayram "Sene sonu tahminimiz altında 4750 TL" ifadelerini kullandı.

"DOLARI EZDİ VE GEÇTİ"

Altından sonra en çok kazandıran Euro oldu. 6 ayda yatırımcısına yüzde 28 kazandırdı. Memiş "Euro çok ciddi bir performans gerçekleştirdi. Doları ezdi ve geçti" şeklinde konuştu.

Mevduata yatırım yapanlar 6 ayda yüzde 22 kazandı. Bayram "Mevduatta yüksek faiz ortamını artık geride bıraktık. 46'lardan politika faizinin 42,5'lara yani 300 -350 baz puanlık bir gerilemeyle birlikte geri düşmesini bekliyoruz" dedi.

Dolarsa yatırımcısının yüzünü güldürmedi. Çünkü 6 ayda yüzde 12'ye yakın arttı. Bayram "Doları tutmak açısından Merkez Bankası'nın bir politikası olduğu için dolar yatay bir şekilde seyrediyor" ifadelerini kullandı.

BORSADA SON DURUM

Borsa yatırımcısı da üzgün. 6 aylık getirisi sadece yüzde 1.19'da kaldı. Memiş "Maalesef kaybettirdi" derken Bayram ise "Kazandırmayan da aslında enstrüman borsa. Ama Haziran ayın son günlerinde 10.000 üzerine kendini taşıdı. Sene sonunda borsada beklendiğimiz endekste 18.000'ler seviyesi" şeklinde konuştu.

En kötü yatırım aracıysa petrol oldu. Yatırımcısını zarara uğrattı. 6 ayda yüzde 11.4 kaybettirdi. Bayram "78 dolara kadar yükselmişti ama şu anda 65'lere kadar geri çekilmesini bekliyoruz" dedi.