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Dolar ne kadar? 9 Temmuz dolar kuru

DOVİZ HABERLERİ  | 09.07.2019 07:46 | Son Güncelleme

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasının ardından dün, yeni haftaya yükselişle başlayan Dolar /TL bu sabah güne 5.73 TL seviyesinde başladı.

Dolar ne kadar? 9 Temmuz dolar kuru

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasının ardından yeni haftaya yükselişle başlayan dolarda son durum... Dolar/TL saat 07.20 itibarıyla 5.7307/5.7380'den işlem gördü. Dolar kurunun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

MERKEZ BANKASI'NIN 25 TEMMUZ'DAKİ KARARI BEKLENİYOR

Piyasada karar öncesinde 100-150 puan arasında olan faiz indirimi beklentisinin kararın ardından 250-300 puana yükseldiğini belirten bir analist, “Eğer TCMB bu seviyelerin üzerinde mesela 400 puanlık bir indirime giderse, o işte yüklü ve hızlı indirim olur. Piyasa da bunu şüphe ve endişe ile karşılayabilir. O yüzden de piyasa 25 Temmuz’u temkinli bir şekilde bekleyecek” dedi.

Ekonomistler ve bankacılar Uysal’ın Para politikası Kurulu’ndaki (PPK) para politikasında gevşeme yanlısı üyelerden biri olduğunu belirterek, Erdoğan’ın düşük faiz konusundaki görüşlerine Çetinkaya’dan daha yakın olduğunu belirttiler.

Commerzbank FX&EM Analisti Esther Reichelt, “TCMB’nin bir şekilde doğru adımı atacağına yönelik olarak piyasaların son dönemdeki iyimserliği beni şaşırtıyor. Mayıs 2018’den bu yana hükümetin ekonomi politikaları konusunda daha duyarlı ya da TCMB’nin bağımsızlığını savunacak pozisyonda olduğuna dair herhangi bir adım görmedik. Özellikle de bağımsızlık konusu bu haftasonundan itibaren tamamen ortadan kalktı” dedi.

Kaynak: Reuters

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