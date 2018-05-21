Milletvekili adaylığı listeleri YSK'ya verildi! Dolar, Euro ve Sterlin rekor kırdı

AK Parti ve CHP'nin saat 16:30'da milletvekili adayları listesini YSK'ya vermesinin ardından, saat 17 sularında dolar tarihi rekor kırarak 4.60 seviyesine dayandı.
EURO VE STERLİN DE REKOR KIRDI
Euro/TL, 5.4142 seviyesini görerek tarihi rekor kırarken, Sterlin/TL ise rekor seviyesini 6.1776 seviyesine taşıdı.
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