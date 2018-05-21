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Milletvekili adaylığı listeleri YSK'ya verildi! Dolar, Euro ve Sterlin rekor kırdı

DOVİZ HABERLERİ  | 21.05.2018 19:50 | Son Güncelleme

AK Parti ve CHP'nin 24 Haziran erken seçimleri için milletvekili adayları listesini YSK'ya vermesinin ardından dolar tarihi rekor kırdı.

Milletvekili adaylığı listeleri YSK'ya verildi! Dolar, Euro ve Sterlin rekor kırdı

AK Parti ve CHP'nin saat 16:30'da milletvekili adayları listesini YSK'ya vermesinin ardından, saat 17 sularında dolar tarihi rekor kırarak 4.60 seviyesine dayandı.

EURO VE STERLİN DE REKOR KIRDI

Euro/TL, 5.4142 seviyesini görerek tarihi rekor kırarken, Sterlin/TL ise rekor seviyesini 6.1776 seviyesine taşıdı.

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