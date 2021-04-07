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Küresel piyasalar, Fed'in toplantı tutanaklarına odaklandı

DÜNYA HABERLERİ  | 07.04.2021 10:15 | Son Güncelleme

Uluslararası Para Fonu (IMF), dün yayımladığı raporda küresel büyüme tahminini bu yıl için yüzde 5,5'ten yüzde 6'ya, gelecek yıl için ise yüzde 4,2'den 4,4'e yükseltse de pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

Küresel piyasalar, Fed'in toplantı tutanaklarına odaklandı

IMF'nin dün yayımlanan, Küresel Finansal İstikrar Raporu'nda, olağanüstü politika önlemlerinin finansal koşulları rahatlattığı ve finansal istikrara yönelik risklerin kontrol altına alınmasına yardımcı olarak ekonomiyi desteklediğine işaret edildi. IMF, ekonomik toparlanmanın eş zamanlı olmamasının ve gelişmiş ile yükselen piyasa ekonomileri arasında ayrışmasının beklendiğini belirterek, salgın sırasında alınan önlemlerin, uzayan değerlemeler ve artan finansal güvenlik açıkları gibi istenmeyen sonuçlara yol açabileceğini bildirdi.

KÜRESEL PİYASALARIN GÖZÜ FED TUTANAKLARINDA

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Dünya Bankası Başkanı David Malpass ve ABD Hazine Bakanı Janet Yellen da dün gerçekleştirilen toplantıya konuşmacı olarak katıldı. Yellen, ekonomide hızlı bir toparlanma beklediklerini, ABD'deki daha güçlü bir büyümenin olumlu bir şekilde tüm küresel görünüme yayılacağını söyledi. Georgieva ise dünya ekonomisinin daha sağlam bir zeminde olduğuna işaret ederek, toparlanmanın ilerlediğini ve ABD'nin toparlanma beklentilerini artırmak için attığı adımların tüm dünyaya yardımcı olduğunu söyledi.

Dünya Bankası Başkanı Malpass ise dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19), iklim değişikliği, artan yoksulluk ve eşitsizlik ile birçok ülkede artan kırılganlık ve şiddet dahil olmak üzere zorluklarla karşı karşıya olduğunu aktardı. Pek çok gelişmekte olan ülkenin salgına sürdürülemez borç seviyeleriyle girdiğine de dikkati çeken Malpass, borç servisini askıya alma girişimini gerçekleştirmek ve borç sözleşmelerinde şeffaflığı artırmak için çalıştıklarını kaydetti.

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Öte yandan dün ABD'de açıklanan verilere göre JOLTS açık iş sayısı, şubatta piyasa beklentilerinin üzerinde artış göstererek 7 milyon 367 bine yükseldi ve Ocak 2019'dan bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,65'e kadar gerilese de pay piyasalarında kar satışlarının etkisini artırdığı görüldü. Dow Jones endeksi yüzde 0,29, S&P 500 endeksi yüzde 0,10 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,05 değer kaybetti.

Avrupa borsaları ise Paskalya tatili sonrası dün başlayan işlemlerde pozitif bir seyir izledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,28, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,70 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,47 yükseliş kaydetti. Avro/dolar paritesi yükseliş eğilimini dün de sürdürerek yüzde 0,5 artışla 1,1874'e çıktı.

Bugün, Asya'da Hindistan Merkez Bankası'nın faiz kararı takip edildi. Hindistan Merkez Bankası'nın beklentiler doğrultusunda politika faizini yüzde 4 seviyesinde sabit tutmasının ardından Sensex endeksi yüzde 0,6 yükseldi. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2, ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 geriledi.

YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM

Yurt içinde, IMF'nin Türkiye'ye ilişkin büyüme tahmini bu yıl için yüzde 6, gelecek yıl için ise yüzde 3,5 seviyesinde tutması ve son dönemde açıklanan makroekonomik verilerdeki pozitif seyre karşın pay piyasalarında düşüşler görüldü.

Artan Kovid-19 vaka sayıları ve sıkılaştırılan tedbirlerin olumsuz etkisiyle dün yüzde 1,49 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 1.420,59 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,4 artışla 8,1417'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,1620 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise IMF ile Dünya Bankası'nın devam eden Bahar Toplantıları, Fed'in toplantı tutanakları, Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de açıklanacak dış ticaret verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.465 ve 1.510 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını ifade eden analistler, 1.410 ve 1.370'in destek konumunda olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün (7 Nisan) takip edilecek veriler şöyle:

10.55 Almanya, mart ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

11.00 Avro Bölgesi, mart ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

11.30 İngiltere, mart ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

15.30 ABD, şubat ayı dış ticaret dengesi

21.00 ABD, Fed'in toplantı tutanakları

(AA)

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