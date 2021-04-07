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Vergi incelemelerinde uygulama birliğini sağlamak için Danışma Komisyonu oluşturuldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.04.2021 09:49 | Son Güncelleme

Vergi incelemelerinde mevzuat hükümlerinin uygulanmasına ilişkin ortaya çıkan tereddütlü hususları görüşüp karara dönüştürerek Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına bildirmek üzere Danışma Komisyonu oluşturuldu.

Vergi incelemelerinde uygulama birliğini sağlamak için Danışma Komisyonu oluşturuldu

Hazine ve Maliye Bakanlığının, Vergi Denetim Kurulu Danışma Komisyonu Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

VERGİ DENETİM KURULU DANIŞMA KOMİSYONU YÖNETMELİĞİ YÜRÜRLÜKTE

Buna göre, komisyon, bir başkan ile 10 asıl ve 5 yedek üyeden oluşacak. Komisyon başkanı ve üyeleri, vergi müfettişliği mesleğinde en az 8 yıl hizmeti bulunanlar arasından seçilecek. Komisyon üyeliği süresi bir yıl olacak. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilecek.

Komisyon, vergi inceleme görevlerinin yürütülmesi sırasında mevzuat hükümlerinin uygulanmasına ilişkin ortaya çıkan tereddütlü hususları, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının talebi üzerine gündeme alarak görüşecek. Komisyon, ortaya çıkan çoğunluk görüşünü karara dönüştürerek Başkanlığa bildirecek.

Kurul Başkanı, uygulama birliğinin sağlanması ve mevzuat hükümlerinin uygulanmasına ilişkin her türlü konunun komisyonun gündeme alınarak görüş bildirilmesini isteyebilecek.

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Mevzuat hükümlerinin uygulanmasına ilişkin tereddüt bulunmayan konular komisyona intikal ettirilmeyecek. Komisyonda görüşülüp karara bağlanan konuların mevzuatta değişiklik olmadığı sürece tekrar komisyona getirilmemesi esas olacak.

Komisyon, başkan ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanacak. Komisyonda kararlar toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınacak. Oyların eşit olması halinde başkanın taraf olduğu görüş çoğunlukta sayılacak.

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliği", "Vergi Denetim Kurulu Performans Değerlendirme Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", "Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", "Vergi Müfettişlerinin Görev Yerlerinin Belirlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", "Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

(AA)

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