Akaryakıtta rekabeti katlayacak mobil rehberlik

Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden mezun bir grup genç profesyonelin iş birliğiyle geliştirilen "BenzinLitre" uygulaması sürücülere, güzergahları üzerinde bulunan istasyonlardaki akaryakıt fiyatları ile market, mescid, restoran gibi sosyal imkanları ve istasyonla ilgili kullanıcı yorumlarını görme imkanı sağlıyor.

"Türkiye'de akaryakıt kalite standartlarının yakalanmasıyla içerikte farklılaşma kalmadı ve istasyonlar arasındaki fiyat farkını görebilmek önemli hale geldi. İstasyon imkanlarının çeşitliliği akaryakıt alma kararına hiç olmadığı kadar etki ediyor. BenzinLitre, fiyatların yanı sıra istasyonların açık olduğu saatler, market, mescid, restoran, tuvalet gibi özelliklerinin bilgisini veriyor. Tır ve kamyoncular için berber ya da duş seçenekleri olan istasyonlar, kamyon şoförlerinin lezzet durakları olan lokanta ve dinlenme tesisleri de uygulama üzerinden görülebiliyor. Böylece rekabette güçlü olan ve hak eden tesisler ön plana çıkıyor."

YARIŞMAYI KAZANDILAR

Yıldırım, şu an sistemlerinde 27 binden fazla yorum ve değerlendirme bulunduğunu, bu puanlama ve yorumların diğer kullanıcıların istasyon tercihini yüzde 35 oranında etkilediği dile getirdi. Yıldırım, düzenli olarak istasyon ziyaretleri gerçekleştirdiklerini ve bu ziyaretler için şu ana kadar 75 bin kilometre yol yaptıklarını ifade etti.