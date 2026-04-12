Aile hekimliğinde sistem değişiyor: Sil baştan!

Aile hekimliği ile ilgili önemli bir değişim haberi geldi. Buna göre; sözleşme yetkisinin valilik ve il sağlık müdürlüğüne verileceği, esnek ve hızlı yapının oluşacağı, hekimlerin devamsızlığına 180 gün sınırı geleceği öğrenildi.

Yaklaşık 28 bin aile hekimliği birimi ve 56 bin sözleşmeli aile hekimi ile aile sağlığı birimi çalışanını kapsayan gelişme! Aile hekimliği sisteminde önemli değişiklikler içeren düzenlemenin geleceği öğrenildi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Sağlık Bakanlığının bir süredir üzerinde çalıştığı kanun teklifi taslağı ile hem idari süreçlerin hızlandırılması hem de uzun süredir tartışma konusu olan hukuki belirsizliklerin giderilmesinin hedeflendiği aktarıldı.

Mevcut uygulamada büyük ölçüde merkezi düzeyde yürütülen sözleşme süreçlerinin, yeni düzenlemeyle yerel yönetime devredilmesinin planlandığı kaydedildi. Buna göre; sözleşme imzalama yetkisinin valilikler ve il sağlık müdürlüklerine bırakılacağı belirtildi.

DEVAMSIZLIK SÜRELERİ DE VAR

Diğer yandan mevcut sistemde hekim ve aile sağlığı çalışanlarının mazeretsiz devamsızlık sürelerine dair açık bir yasal sınır bulunmadığı vurgulanırken yeni düzenlemeyle devamsızlık sürelerinin kanunla belirlenmesi ve boşluğun giderilmesinin hedeflendiği aktarıldı. Yeni tasarıda, görev başında bulunamama süresi 8 haftayı aşarsa sözleşmenin kendiliğinden sona ereceği kaydedildi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

