FİNANS

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geliyor

20 Mart 2018 08:55

Son dönemde dolarda yaşanan yükselişin ardından benzin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren zam geliyor. Benzinin litre fiyatı 15 kuruş birden artacak.

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geliyor

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 15 kuruş zam bekleniyor.

 

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) internet sitesinde yer alan duyuruda, "21 Mart 2018 Çarşamba gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 15 kuruş fiyat artışı beklenmektedir." denildi.

 

Açıklamada, motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmediği de kaydedildi.

 

Böylece benzin fiyatları şimdiye kadar gördüğü en yüksek seviyeye ulaşmış olacak. 

 

Benzine en son 28 Şubat'ta zam gelmiş ve fiyatlar 5.55 liradan 5.66 liraya yükselmişti. 

 
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