Kanser aşısında tarihi sonuç: Moderna hisseleri yüzde 100'den fazla yükseldi

Moderna ve Merck'in geliştirdiği kişiselleştirilmiş mRNA tabanlı kanser aşısı adayı, melanom hastaları üzerinde yürütülen Faz 3 çalışmasında önemli başarı elde etti. Deneysel tedavinin ameliyat sonrası kanserin yeniden ortaya çıkması ve vücudun diğer bölgelerine yayılması riskini azaltması, ilaç ve biyoteknoloji piyasalarında büyük yankı uyandırdı. Açıklamanın ardından Moderna hisseleri yüzde 100'ün üzerinde değer kazandı.

Şirketlerin açıkladığı sonuçlara göre "intismeran autogene" adlı deneysel tedavi, Merck'in bağışıklık sistemi ilacı Keytruda ile birlikte kullanıldığında cilt kanserinin tekrarlama riskini azaltmada başarılı oldu. Çalışma, kişiselleştirilmiş mRNA tabanlı bir kanser tedavisinin Faz 3 aşamasında olumlu sonuç verdiği ilk örnek olarak değerlendiriliyor.

KANSERİN YAYILMASINI ÖNLEME HEDEFİ DE KARŞILANDI

Araştırmada tedavinin, melanomun ameliyat sonrasında yeniden ortaya çıkmasını geciktirmeye yönelik ana hedefe ulaştığı bildirildi. Aşı ve Keytruda kombinasyonu, tümörün vücudun diğer bölgelerine yayılmasını engellemeye yönelik ikincil hedefi de karşıladı.

Kovid-19 aşılarında kullanılan mRNA teknolojisinden yararlanılarak geliştirilen tedavi, tümörleri ameliyatla çıkarılan hastalar için kişiye özel hazırlanıyor. Her bir aşının içeriği, hastanın tümöründeki genetik değişikliklere göre ayrı ayrı tasarlanıyor.

ONAY İÇİN 2027 İŞARET EDİLDİ

Moderna Üst Yöneticisi (CEO) Stéphane Bancel, sonuçların mRNA bilimi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Bancel, düzenleyici kurumların değerlendirme sürecine bağlı olarak tedavinin 2027 gibi erken bir tarihte onay alabileceğini söyledi.

Henüz deneysel aşamada bulunan aşı adayı için Moderna ve Merck, ayrıntılı verileri gelecek dönemde düzenlenecek tıp kongrelerinde paylaşmayı planlıyor. Şirketler ayrıca sağlık otoriteleriyle resmi ruhsat görüşmelerine başlamaya hazırlanıyor.

DİĞER KANSER TÜRLERİNDE DE DENENİYOR

Amerikan Kanser Derneği verilerine göre her yıl ortalama 112 bin kişiye melanom tanısı konulurken hastalık yaklaşık 8 bin 500 kişinin ölümüne yol açıyor.

Moderna ve Merck, kişiselleştirilmiş mRNA yöntemini melanomun yanı sıra başta akciğer kanseri olmak üzere farklı kanser türlerinde de test etmeyi sürdürüyor.