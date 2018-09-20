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Asgari ücret pazarlıkları erken başladı! '2 bin TL olsun !'

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.09.2018 13:59 | Son Güncelleme

Asgari ücret pazarlığı bu yıl erken başladı. Türk-İş asgari ücretin hemen 2 bin liraya çıkarılmasını istedi.

Asgari ücret pazarlıkları erken başladı! '2 bin TL olsun !'

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, “Esnaf can suyu, işveren nefes kredisi istiyor. 6 milyon asgari ücretli 1603 lira asgari ücretle geçinmeye çalışıyor. Aralık ayındaki pazarlık 2 bin lira üzerinden başlasın” dedi.

Aralık sonunda yeni asgari ücret belli olacak. Aralık öncesi Türk-İş’ten öncesinde dikkat çeken çağrı geldi.

Atalay, domatesin 5 lira, üzümün 7 lira olduğunu, 1.5 ay önce 22 lira olan yağın da 40 liraya çıktığına dikkat çekerek, “burası iktidarın ve muhalefetin ne kadar ülkesi ise işçinin de bizim de ülkemiz” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Türk-İş Başkanı Ergün Atalay pazarlık

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Burası Suriyelilerin ülkesi. Onlar rahat yaşasınlar diye biz sefalet çekiyoruz . Görünen bu
YAPMAYIN YAHU HEPİMİZ MÜSLÜMANIZ NE 2000 KRİZ MRİZ YOK ÖYLE DEDİ YA REİSİNİZ.1603 E DEVAM HERSEYE ZAM İŞÇİ TAŞ YESİN.
BENCE SABİT 1603TE KALSIN NASIL OLSA HERKES MEMNUN HALİNDEN
ufak bi yardım yaparlar ekonomi durumumuz diye açıklama yapılır garibanda yerinde sayar yine
krizde zammı olur. olmaSIN.
SURİYELİLERİN ALDIĞI MAAŞLARA DA ZAM VAR MI ? NOT: KENDİ ÜLKESİNDE KENDİNE MÜLTECİ ŞARTLARI SUNULAN KAFASI KARIŞIK İNSAN.
bugünkü ekonomi açıklamasında 2018 enflasyonunun yüzde 20 olduğu söylendi, oyüzden yapılacak zam da yüzde 20den aşağı zaten olmaz. 1.900-1.950 arası karar kılınır.
2 bin dolar olsun
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