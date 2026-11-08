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Bakan Işıkhan'dan emekli ve asgari ücret açıklaması 'Şu an beni sevindiren...'

Milyonlar yeni yılda maaşlara yapılacak zamlara kilitlendi. Hem emekli maaşlarına iyileştirme sağlayacak çalışmalar hem de asgari ücret için çıkacak rakam merakla beklenirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan kritik açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan'dan emekli ve asgari ücret açıklaması 'Şu an beni sevindiren...'
Hande Dağ

Emekliler ve çalışanlar yeni yılda maaşlarına yapılacak zammı merak ederken hem emekli zammı hem de asgari ücret için gelişmeler ve açıklamalar yakından takip ediliyor. Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren önemli açıklamalar geldi.

Bakan Işıkhan dan emekli ve asgari ücret açıklaması Şu an beni sevindiren... 1

"ENFLASYON FARKINA İLAVETEN..."

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan'ın sorularını yanıtlayan Bakan Işıkhan şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Bey ve Sayın Maliye Bakanımız açıklamalarda bulundular. İnşallah Ocak ayından geçerli olmak üzere enflasyon farkına ilaveten de bir refah payı düşünülüyor. Bununla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çeşitli başlıklarımız var. Burada Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda biz bunları tartışıyoruz. Şu an netleşen bir şey yok ama biz var olan kaynağı, biz emeklilerimizin refahına nasıl yansıtabiliriz, nasıl etkili olur, nasıl daha çok emeklimizi kapsayabilir şeklinde, çeşitli senaryolar üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bakan Işıkhan dan emekli ve asgari ücret açıklaması Şu an beni sevindiren... 2

Önümüzdeki haftalarda Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda tekrar birlikte olacağız. Orada da bu göstergelere göre emeklilerimize o ayırdığımız kaynağı inşallah adaletli bir şekilde, hakkaniyetli bir şekilde dağıtmaya dikkat edeceğiz.

Bakan Işıkhan dan emekli ve asgari ücret açıklaması Şu an beni sevindiren... 3

"SEVİNDİREN BOYUT; BÜTÇEYE BU RAKAMI KOYMUŞ OLMAMIZ"

Bütçe yönetimi bir disiplin gerektiriyor. Önemli çalışmalarımız devam ediyor. Emeklilerimiz sürekli gündemimizde. Biz emeklilerimizin yıllarca ülkemizin kalkınmasına emek veren emektarlarımızın refah seviyesini nasıl artırabiliriz çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle Türkiye Yüzyılı vizyonunda emeklilerimize biz özel bir yıl hazırladık hatırlarsanız. Şu an beni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak, bir kardeşiniz olarak sevindiren boyut; bütçeye bu rakamı koymuş olmamız.

Bakan Işıkhan dan emekli ve asgari ücret açıklaması Şu an beni sevindiren... 4

SEYYANEN ZAM İHTİMALİ

Bizim Çalışma Bakanlığı olarak tek başımıza karar vermemiz zaten mümkün değil. Biz emeklilerimize ne kadar ne kadar çok pay verebilirsek, ne kadar çok artı sağlayabilirsek bundan inanılmaz derecede mutluluk duyarız. Çalışmalarımızı bitirdiğimizde Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz ve talimatları doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Bakan Işıkhan dan emekli ve asgari ücret açıklaması Şu an beni sevindiren... 5

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI

18 bin, 20 bin, 23 bin 552'ye çıkardık. Dikkat ederseniz en düşük emekli aylığında bizim en önemli hedefimiz özellikle Bağ-Kur'lu düşük prim olan, yani tarım Bağ-Kur'lu, esnaf Bağ-Kur'lu, Bağ-Kur'luların onların yatırdıkları prim gün sayısı ve gösterilen kazanç çok düşük... Sıkıntı oradan kaynaklı. Ne yatırdıysak onun karşılığında biz emekli aylıklarını belirliyoruz. Ama ne yazık ki çok düşük düzeyde yatırmışlar uzun yıllar... Onların hak ettiği emekli aylığı 10 bin lira, 12 bin lira... Ama biz bunu veremeyiz sosyal devlet olarak, nasıl bir emekli geçinebilir 10 bin, 12 binle... Biz 23 bin 552 lirada aradaki farkı hazineden kapatıyoruz. Bu da önemli. Vatandaşlarımızın çoğu bilmiyor bunu. Emeklilik döneminde eğer refah ve iyi bir aylık bekleniyorsa... Yani ne kadar çok yatırırsanız emekliliğimizde aylığımız yüksek olur. Tüm emeklilerimiz sadece en düşük emekli aylığı almıyor. Bunun içerisinde kademelendirdiğimizde çok iyi düzeyde emekli aylığı alan vatandaşlarımız da var. Ama ne yapmış bu vatandaşlarımız, uzun yıllar kazançlarını yüksek göstermişler, olması gereken o, ve uzun prim gün sayısına sahipler. Ama ne yazık ki vatandaşlarımızın büyük bir kısmı, tabii ekonomik yetersizliklerden dolayı yatıramamışlar, borçlanmışlar... Onlar da haklı. Ama sosyal devlet bu aradaki farkı da Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın talimatıyla biz sosyal devlet ilkelerini yerine getiriyoruz ve yaşanabilir bir destek veriyoruz.

Bakan Işıkhan dan emekli ve asgari ücret açıklaması Şu an beni sevindiren... 6

ASGARİ ÜCRET

Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzu aralık ayında toplayacağız. İnşallah geçen yıllara benzeyen bir süreci takip edeceğiz. Asgari ücreti belirleyip, 2027'de geçerli olacak ücreti belirleyip onu da kamuoyuyla inşallah paylaşacağız"

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret emekli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
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