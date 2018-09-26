Borsa İstanbul'da teknik arıza

Borsa İstanbul'dan konu ile ilgili yapılan açıklamada "Teknik bir sorun nedeniyle şu an Veri Yayını yapılamamaktadır." denildi.

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"Veri yayınının sağlıklı olarak yapılamamasından dolayı BISTECH üzerinde çalışan bütün piyasalarda işlemlere geçici olarak ara verilmiştir. Konu ile ilgili olarak daha sonra bilgilendirme yapılacaktır."



