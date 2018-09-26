FİNANS

Borsa İstanbul'da teknik arıza

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.09.2018 10:53 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul, borsada teknik bir sorun nedeniyle veri dağıtımı yapılamadığını açıkladı.

Borsa İstanbul'da teknik arıza

Borsa İstanbul'dan konu ile ilgili yapılan açıklamada "Teknik bir sorun nedeniyle şu an Veri Yayını yapılamamaktadır." denildi.

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"Veri yayınının sağlıklı olarak yapılamamasından dolayı BISTECH üzerinde çalışan bütün piyasalarda işlemlere geçici olarak ara verilmiştir. Konu ile ilgili olarak daha sonra bilgilendirme yapılacaktır."

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Bankalarımız 3-4 saatliğine kilitlenip ucuz dolar satıyor. Borsamız kitlendi. Ama kriz yok... Kriz var diyeni hapse atarız aaahhhhhh. Ona göre
dolar uçacak heralde
hadi Babayiğitler vurguna başlayın
MYNET Olmazsa halimiz harap. İyi ki varsın haberimiz oluyor.
diyorum sabahtan beri ekran niye dondu
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