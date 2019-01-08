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Enerji Bakanlığı tasarruf için öneriler! 700 TL kar edebilirsiniz

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.01.2019 09:53 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, "Tercihini verimlilikten yana kullan hem sen kazan hem Türkiye kazansın" sloganıyla hazırlatılan kamu spotunda, alınacak birtakım önlemlerle enerjide yıllık 700 liraya kadar tasarruf sağlanabileceği belirtildi.

Enerji Bakanlığı tasarruf için öneriler! 700 TL kar edebilirsiniz

Bakanlık, enerji tüketiminde verimlilik ve tasarruf sağlamaya ilişkin ip uçlarını, yayınladığı kamu spotuyla duyurdu.

Çocuklarda enerji verimliliği hakkında bilinç oluşturma, yetişkinlerde ise farkındalık yaratma amacıyla diğer kamu spotlarından farklı olarak 3D animasyonlar da kullanıldı.

Söz konusu spotta, bina yalıtımı, aydınlatma ve tüm ev aletlerinde verimli ekipman dönüşümüyle faturalarda bir yılda yüzde 28'e kadar tasarruf sağlanabileceği vurgulandı.

Kullanılmayan elektronik eşyaların prizden çıkarılması gerektiği belirtilen kamu spotunda, ortam sıcaklığını 21 dereceye düşürmek ve fazladan yanan ışıkları söndürmek gibi önlemlerle yılda 700 liraya yakın tasarruf edilebileceği belirtildi.

Sloganı, "Tercihini verimlilikten yana kullan hem sen kazan hem Türkiye kazansın" olan spot hafta boyunca ülkede enerji verimliliğine dikkati çekecek.


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Anahtar Kelimeler:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı' Kamu Spotu tasarruf

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