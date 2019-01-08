Enerji Bakanlığı tasarruf için öneriler! 700 TL kar edebilirsiniz

Bakanlık, enerji tüketiminde verimlilik ve tasarruf sağlamaya ilişkin ip uçlarını, yayınladığı kamu spotuyla duyurdu.

Çocuklarda enerji verimliliği hakkında bilinç oluşturma, yetişkinlerde ise farkındalık yaratma amacıyla diğer kamu spotlarından farklı olarak 3D animasyonlar da kullanıldı.

Günlük yaşamınızda alacağınız önlemlerle enerjinizi daha verimli kullanıp, tasarruf edebilirsiniz.



Tercihini verimlilikten yana kullan hem sen kazan hem Türkiye kazansın.#SenKazanTürkiyeKazansın#EnerjiVerimliliği pic.twitter.com/gxnWlRLlPA — Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (@TCEnerji) 7 Ocak 2019

Söz konusu spotta, bina yalıtımı, aydınlatma ve tüm ev aletlerinde verimli ekipman dönüşümüyle faturalarda bir yılda yüzde 28'e kadar tasarruf sağlanabileceği vurgulandı.

Kullanılmayan elektronik eşyaların prizden çıkarılması gerektiği belirtilen kamu spotunda, ortam sıcaklığını 21 dereceye düşürmek ve fazladan yanan ışıkları söndürmek gibi önlemlerle yılda 700 liraya yakın tasarruf edilebileceği belirtildi.

Sloganı, "Tercihini verimlilikten yana kullan hem sen kazan hem Türkiye kazansın" olan spot hafta boyunca ülkede enerji verimliliğine dikkati çekecek.

Evlerinizde yapacağınız değişiklikler ve basit önlemlerle 700 TL’ye kadar tasarruf yapmanız mümkün!



Tercihini verimlilikten yana kullan hem sen kazan hem Türkiye kazansın. #SenKazanTürkiyeKazansın#EnerjiVerimliliği pic.twitter.com/lPpTbzPBUD — Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (@TCEnerji) 8 Ocak 2019



