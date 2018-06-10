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Kabataş-Mecidiyeköy metro hattı ne zaman açılacak? Üsküdar-Ümraniye metro hattı ne zaman açılacak? İBB'den açıklama

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.06.2018 07:34 | Son Güncelleme

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının 5 istasyonunu kapsayan Kabataş bölümünde tarihi eser kazıları nedeniyle 1 yıllık gecikme yaşanabileceğini söyledi. Mecidiyeköy-Mahmutbey hattı inşaatının 31 Aralık’ta biteceğini ifade eden Uysal, aralık ayında açılan Üsküdar-Ümraniye hattının devamı Çekmeköy hattının ise ağustosta seferlere başlayacağını kaydetti.

Kabataş-Mecidiyeköy metro hattı ne zaman açılacak? Üsküdar-Ümraniye metro hattı ne zaman açılacak? İBB'den açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Çekmeköy Kirazlıdere Mahallesi’ndeki komşuluk iftarında vatandaşlarla bir araya gelerek, mahalle sakinlerinin evlerinde yapıp getirdiği yemeklerle orucunu açtı. Mahalle iftarının ardından Çekmeköy Alemdağ 1877 Spor Kulübü’nün yöneticileri, sporcuları ve taraftarıyla buluşan Uysal, burada yaptığı açıklamada, belediye olarak spora yüzde 100 destek kampanyasının her zaman sürdüğünü belirtti. Okul bahçelerine bugüne kadar 185 kapalı spor salonu yaptıklarını, 37 kapalı spor salonunun ise inşaatının sürdüğünü açıklandı.

118 AYRI ŞANTIYE

Gazete Habertürk'ün haberine göre bölgede devam eden metro çalışmaları hakkında bilgi veren Uysal, “Çekmeköy’de şu an yeni asfaltlama çalışmaları başladı, hızla devam ediyor. Üsküdar-Ümraniye hattını aralık ayında açtık. Devamı niteliğindeki Çekmeköy hattı ise ağustos’ta seferlere başlayacak” dedi. Metro ve raylı sitem yatırımlarına büyük önem verdiklerini belirten Uysal, İstanbul trafiğine ciddi bir soluk aldıracak olan Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında çalışan işçilerle de sahur yaptı. Burada da Megakent’teki mevcut metro çalışmaları hakkında şunları kaydetti: “İstanbul’da 118 ayrı şantiyede 20 binden fazla kişi 294.2 kilometre uzunluğundaki metro inşaatlarımızda 7/24 çalışıyor. Sahurumuzu yaptığımız Mecidiyeköy istasyonunun da içinde yer aldığı Kabataş-Mecidiyeköy- Mahmutbey metro hattı 21 istasyondan oluşan 24 kilometrelik bir hat. İnşaatımız 31 Aralık 2018 yıl sonu itibarıyla bitmiş olacak. Bu hattımızın 5 milyar maliyeti var. Üsküdar-Ümraniye hattı gibi sürücüsüz olacak. Bundan sonra İstanbul’da yapılacak olan metro hatlarının sürücüsüz olmasından yanayız.”

‘TARİHİ ESERLER ÇIKTI’

Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının beş istasyonu kapsayan Kabataş bölümünde bir yıllık gecikme yaşanabileceğini kaydeden Uysal, “Kabataş metro tünelleri açılırken tarihi eserler çıktı. İstanbul’un geçmişini, tarihini aydınlatma adına orayı Anıtlar Kurulu’nun kontrolüne bıraktık. Bundan dolayı bir yıllık gecikme yaşanabilir. Bu gecikmenin sebebi ne biz ne de metro inşaatını yapan firmalar. 31 Aralık 2018’de bitecek olan Mecidiyeköy-Mahmutbey hattı inşaatı olacak ve bu tarihten sonra da test sürüşleri başlamış olacak” diye konuştu. 32 kilometrelik Vezneciler-Arnavutköy, 34 kilometrelik Kazlıçeşme-Beylikdüzü metro hatlarının projelendirilmesinde önemli bir aşamaya geldiklerini kaydeden Uysal, “İnşallah yıl sonunda ihaleye çıkacağız. Halkalı- Arnavutköy 3. Havalimanı hattımızı Ulaştırma Bakanlığı’mız yeni ihale etti” dedi.

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Kabataş-Mecidiyeköy metro hattı Üsküdar-Ümraniye metro hattı ibb mevlüt uysal

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