Karayollarında geçiş ihlali cezalarında yüzde 60 indirim

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa'nın 89'uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104'üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 7144 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'u onaylayarak yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı

1 / 8 Tahsis süresinin sonunda alan içerisindeki her türlü yapı tesis ve malzeme, bedelsiz olarak Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğüne devredilecek. Tahsis edilen bu alan, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından tespit edilecek şartlarla 29 yıla kadar üçüncü kişilere kiraya veya işletmeye verilebilecek.

2 / 8 TARIMSAL SULAMADA KULLANILAN ELEKTRİK Kanunla tarımsal desteklemelerden yararlanan çiftçilerin tarımsal sulamada kullandıkları elektrik borçlarının yasal takibe gerek kalmaksızın tahsili sağlanıyor.

3 / 8 Borç tutarı, çiftçilerin destekleme ödemelerinden mahsup edilerek, DSİ veya işletme ve bakım sorumluluğu devredilen gerçek veya tüzel kişiye, elektrik dağıtım şirketine veya elektrik perakende satış şirketine ödenecek.

4 / 8 TOPLU TAŞIMA HATLARININ İŞLETİLMESİNE DÜZENLEME Kanuna göre, büyükşehir belediye meclisi, şehir merkezine olan uzaklık, nüfus ve hattı kullanan sayı kriterleri esas alınarak tespit edilecek hatlarla ilgili toplu taşıma hizmetlerinin işlettirilmesinde yetkili olacak.

5 / 8 Büyükşehir belediye meclisi kararıyla belirlenen yerlerdeki toplu taşıma hatlarının işletmesi, o bölgede kurulu taşıma birlik veya kooperatiflerinden temin edilebilecek. Taşıma birlik veya kooperatiflerine, belediye bütçelerinden toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak yararlanacaklara ilişkin gelir desteği ödemeleri yapılabilecek.

6 / 8 KARAYOLLARI GEÇİŞ ÜCRETİ ÖDEMEME CEZASINDA İNDİRİM Kanunla karayollarında geçiş ihlaline ilişkin para cezaları yüzde 60 oranında azaltılacak. Tüm otoyollar ile erişme kontrolünün uygulandığı karayollarında geçiş ücreti ödemeden çıkış yapan araç sahiplerine, geçiş ücreti ödemeden giriş çıkış yaptığı mesafeye ait geçiş ücretinin 10 katı tutarında uygulanan idari para cezası 4 katına indirilecek.

7 / 8 İhlalli geçiş yapan yabancı plakalı araçların 15 gün içinde ülkeyi terk etmeleri halinde, 15 günlük ödeme süresi geçtikten sonra yapılacak çıkışlarda geçiş ücreti ile birlikte idari para cezası ve para cezaları tahsil edilebilecek. Bu düzenleme, kanun yürürlüğe girmeden önce uygulanan söz konusu cezalar için de geçerli olacak. Araç sahiplerine tahakkuk ettirilen, ancak düzenlemenin yürürlük tarihi itibarıyla tahsilatı yapılmayan para cezaları hakkında ise uygulanmayacak.