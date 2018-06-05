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Üretici isyanda! Kilosu 15 liradan 80 kuruşa düştü

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.06.2018 16:54 | Son Güncelleme

Mersin'in Mut ilçesinde sezon başında 15 liradan satılan kayısının kilosunun 80 kuruşa kadar düşmesi, üreticileri hayal kırıklığına uğrattı.

Sezonun başlamasıyla birlikte 15 liradan alıcı bulan kayısı, sezonun ortasına gelindiğinde 80 kuruşa kadar düştü. Geçen yıl Haziranın ilk haftasında kilosu 2 lira ile 5 lira arasında satılan kayısıdaki fiyat düşüşü üreticiyi şaşırttı.

Üretici fiyatlardan şikayetçi

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Mersin Büyükşehir Mut Toptancı Hali Komisyoncular Başkanı Mehmet Ali Acar, "Birinci kalitedeki ürün kendini koruyor ama ikinci kalitedeki ürün üreticinin emeğini karşılamıyor. Geçen yıla göre bu yıl kayısıdaki kalite son derece iyi.
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Ben 15 yıldır komisyonculuk yapıyorum, bu seneki kaliteyi hiçbir zaman görmedik. Kalite güzel, fiyat düşük" dedi.
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Fiyatların bu şekilde devam etmesi halinde üreticinin durumunun kötü olacağını söyleyen Acar, "İhracatçılar teşvik olmadığı için şikayetçi. Bu konuda devletin kendilerine yardım etmesini istedi. İhracat durdu iç piyasa sıkıntı yaşamaya başladı. Fiyatlar bizim beklentimize cevap vermiyor.
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Üreticiler bu konuda muzdarip. İlçemizde Türkiye’nin yüzde 80’nine cevap veren 56 bin dekarlık arazide ekili bulunan ve bu yıl tahmin etmiş olduğumuz 150 bin ton kayısı üretimi gerçekleşti.
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Tabi dış ticarette ihracat olayı herhangi bir teşvik olmadığı için durdu. İhracatçılar teşvik beklemekte çünkü bizim ülkemizden orta doğuya ve Rusya’ya yapılan pazarlamada ihracatta herhangi bir teşvik olmadığı için maliyet artıyor. Taşıma maliyeti artıyor herhangi bir teşvik olmadığından dolayı da ihracatçılar sıkıntı yaşıyor" dedi.
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Kayısının ucuzlamasına yağmurların da etkisi olduğunu belirten Acar, "Her gün yağmur yağdığı için kayısıda yarılmalar oldu. Çok aşırı olmasa da bize mazeret oluşturdu. Kilosu 80 kuruşla 1,5 TL arasında satılan kayısı fiyat konusunda yapacağımız bir şey yok çaresiz kaldık" diye konuştu.
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Mut Ziraat Odası Başkanı Hıdır Kar ise, fiyatların bir anda 3-4 liradan 80 kuruşa düşmesinden çiftçilerin dertli olduğunu belirterek, "Bize sahip çıkılmıyor 11 milletvekilimiz var. Kayısının ne kadar kıymetli olduğunu duyurmalarını istiyorum. Bizlere çiftçilerimize sahip çıkmalarını istiyoruz" dedi. İHA
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Anahtar Kelimeler:
Kayısı mersin üretici

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