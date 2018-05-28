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KYK personel alımı başvuru sonuçları açıklandı!

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.05.2018 17:39 | Son Güncelleme

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) personel alımı başvuru sonuçları açıklandı. İşte KYK personel alımı sonuçları sorgulama ekranı...

KYK personel alımı başvuru sonuçları açıklandı!

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) personel alımı başvuru sonuçları açıklandı. İşte KYK personel alımı sonuçları sorgulama ekranı...

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) resmi internet sitesinden merakla beklenen sonuçları açıkladı. KYK açıklamasında “6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli alımına ilişkin başvurular 09.05.2018-18.05.2018 tarihleri arasında alınmıştır. Başvuru sonuçları http://basvuru.gsb.gov.tr adresinde yer almaktadır. Bu ilan tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.” ifadesi yer aldı.


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