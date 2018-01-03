FİNANS

Memur ve emeklinin zam oranları belli oldu

03 Ocak 2018 10:23

2017 yılının enflasyon rakamları duyuruldu. Açıklamanın ardından memur ve emeklinin alacağı enflasyon farkı oranı da belirlendi. İşte memur ve emeklinin maaşlarına yansıyacak 2018 zammı.

Memur ve emeklinin zam oranları belli oldu

TÜİK, 2017 yılı enflasyon rakamını yüzde 11,92 olarak açıkladı.

Böylece milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranı da belli oldu. Buna göre memur ve emekliler yüzde 4 zammın yanı sıra yüzde 1,69 oranında enflasyon farkı da alacak.

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alıyor.

Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor.
 

 

2017 İLK YARIDA MEMUR VE EMEKLİ ZAM ORANI NE KADARDI?

Memurlar 2017'de ilk altı ay için toplu sözleşme gereği yüzde 3 zam almış ve aynı dönemdeki yüzde 5.89'luk enflasyon dikkate alındığında, kümülatif hesapla yüzde 2.92 oranında enflasyon farkı zammı almaya hak kazanmıştı.  

Böylece temmuz ayında memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılan zam, yüzde 4'lük ikinci altı ay zammıyla birlikte toplamda yüzde 6.92 olmuştu.

 



İŞTE ZAMLI MEMUR MAAŞLARI


En düşük memur maaşı zam sonrasında 2 bin 875 liraya yükselecek.

En düşük memur emekli aylığı 1977 lira olacak.

En düşük SSK emekli aylığı 1569 liraya çıkacak.

En düşük esnaf Bağ-Kur emekli aylığı da 1405 lira olacak.

 

 

Memur (Üniversite 9/1) 3118 lira


Öğretmen (1/4) 3909 lira


Polis memuru (8/1) 5043 lira


Uzman doktor (1/4) 5923 lira


Hemşire (Üniversite mezunu 5/1) 3796 lira


Kaymakam (1/4) 8884 lira


Mühendis (1/4) 5187 lira

(Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmezken, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edildi. Aile yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.)

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Okuyucu Yorumları39 yorum
  • 183 Oy
    Bağ-kur esnaf emeklisiyim 5 aydır 883,01 maaşım vardı diyorsunuz ki ? En düşük esnaf Bağ-Kur emekli aylığı da 1405 lira olacak ? bi yanlışlık yokmu yoksa bana 522 lira zam yapıldı da elime geçene kadar para nın bir kısmı uçtumu ?
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  • 8 Oy
    hangi sozleri dogru yalan dolan din istismari
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  • 121 Oy
    adalet bunun neresinde allah'tan korkun be ot mu yesin emekli..
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  • 6 Oy
    oy vermesin emekli bak nasil duzeltiyorlar yukardakiler helal haram israf hat safhada
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  • 128 Oy
    vay be paraya bak, yemekle bitiremeyiz????
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  • 111 Oy
    allah sizi bildiği gibi yapsın...ben daha ne diyeyim..
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  • 54 Oy
    Dilenciye sadaka veriyorlar sanki kendilerine gelince kepçeyle vatandaşa çay kaşığıyla
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  • 37 Oy
    çok vermiş yarısını geri alsın,millet vekillerinin maaşına eklesin.zaten ülkede en çok çalışanlar sayın millet vekillerimiz.
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  • 34 Oy
    enflasyon yüzde11,5 emekliye yüzde 4 bozdur bozdur harca?
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  • 31 Oy
    emeklemeye devam
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  • 27 Oy
    % 5,69 VERDİNİZ DEĞİLMİ % 5,69 LA KARŞILIĞINI ÖDEMEYEN EMEKLİYE DERİMKİ O VERECEĞİN OYDA BENİMDE HAKKIM VAR NE KADAR TÖVBE ETSEN HAKKIMDAN GEÇMEM SANA 5,69'U REVA GÖRENLERE 5,69'DAN FAZLASI REVA DEĞİLDİR.
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  • 4 Oy
    @dragonn_06 Oyum Ak partiye.: )
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  • 28 Oy
    Almanya çalışmayanlara bizim çalışanlardan daha fazla maaş veriyor. Ama hala bizi kıskanıyor. yersen...
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  • 22 Oy
    yihhuuu toplamda % 5 e yakın enekliye zam geldi demektir bu hesaplar ile. demekki zengin olduk biz emekliler. 1.250 lira kira gelecek zam %12 maaşa gelen zam ise %5 şaka gibi ya
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  • 19 Oy
    Enflasyon zammı değil, öngörülen sözde enflasyon oranıyla "eksiye düşen maaşların tekrar başlangıç düzeyine yani sıfır noktasına çıkarılarak sözde telafi edilmesi"dir.Tabii enflasyon hesabında temel alınan hizmetlerin,ürünlerin ne olduğu malum sayılır! Lüzumsuz kalemlerin varlığı yetmezmiş gibi gıda başta olmak üzere zorunlu harcamaların enflasyon hesap sepetindeki ağırlık etkileriyle oynanıp rakamlara değişik taklalar attırılarak gerçeği yansıtmayan istatistiksel veriler elde edip yanlış içinde yanlış uygulamalara maruz kaldığımız çok açık maalesef.
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  • 16 Oy
    En düşük memur maaşı zam sonrasında 2 bin 875 liraya yükselecek. Haberde bu yazıyor bu yazıya bakarsan ben 15 senedir sağlık ta memur isem neden 1.900 tl maaş alıyorum demek oluyorki 2 bin 875 liraya net değil bürüt maaş burada yazılan rakamlar.
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  • 21 Oy
    yalan yalan 125 alan ssk emeklisi 1569 maaş alacak diyorsunuz yüzde altı zam 1370 yapar akları kolay kandırırsınız
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  • 14 Oy
    yazık ya milletle dalga gecmeyin
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  • 11 Oy
    Ne kadar çok harca harca bitmez
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  • 13 Oy
    Vatandaşa ne var vatandaşa?
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  • 9 Oy
    Vergi vergi vergi zam zam zam derken bu oranların tamamen işe yaramaz boluna gündemi meşgul eden şeyler olduğunu kim söyleyecek acaba bu komikliği yapanların yüzüne. İğneden ipliğe her şeye %25 %50 zam gelsin, iş maaşlara gelince %4+1,69 o da elleri titreye titreye. Ama pardon sorumlusu bunlar değil ki bunlara ne kızıyorum. Sorumlu üst akıl, cehape bir de fetö. Yoksa şimdi maaşlar 10 bin olmuştu.
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  • 11 Oy
    zamı batsın.
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  • 7 Oy
    o enflasyon farkı denilen şey bir defaya mahsus ödeniyor. o da çok cüzi ve ucuz bir rakam. yani madem 6 ay deniliyor o zaman gelecek 6 ayın ödemesine olduğu gibi yansımalı ki hakikaten enflasyon memuru ezmemiş olsun
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  • 3 Oy
    Bulupda burunsamayın reis bir beddua ederse görürsünüz... ???? Elinize dilinize dursun derse asgari ücretliye dediği gibi.... Beddua ettirmeyin tutar bak
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  • 2 Oy
    Yaşasın..! İsveçe kayak yapmağa gidiyorum.sağolasın varolasın Reis..
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  • 2 Oy
    Artık şu yalanı bir bırakın " En düşük SSK emekli aylığı 1569 liraya çıkacak " 690 TL alan SGK emeklilerinden neden hiç bahsetmiyorsunuz. Bir tane internet sitesinde en düşük emekli maaşı 650 TL yazan yok hepiniz yalan habercisiniz. Hiç birinizin yatacak yeri yok haram zıkkım olsun
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  • 2 Oy
    Şu rakamları doğru yazın lütfen sonra millet gerçek sanıp galeyana geliyor. Emekliliği gelmiş polis anca alır senin söylediğin parayı keşke dediğin gibi olsa ama 8/1 en fazla 4bin maaş alır tabi özel harekat vb bir görevde değilse.
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  • 2 Oy
    calmaktan cirpmaktan emekliye bisey kalmiyo ondan sonra biz millete hizmetkariz ama mustehak bu millete cok bile bu zam
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  • 2 Oy
    Haram olsun hepsine asgari ucret 1600 tl emekli 1200 tl ozel sektor 2 3 bin lira akp yanlisi memurlara 4 5 bin tl allah sizi yok etsin insallah
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  • 1 Oy
    Bu zaman bu çomarlara çok fazla değil mi ?
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  • 367 Oy
    polis ve doktor maaşlarına bak insanlar neden okuyup doktor olsun ki??
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  • 15 Oy
    @kurtpatriot sanki polis olanlar doktor avukat yada normal memur olabiliyordu da onlar mı olmadı .
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  • 1 Oy
    polis maaşı o kadar değil 6/2 polis memuru zam ile 4300 civar birşey almaya baslicak böyle yazılmasına bir anlam veremedim bu verileri nerden aldılar acaba
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  • 68 Oy
    Pölis maaşları çok artmış haram olsun emekliler oturduğu yerden devleti sömürüyo çok bile haram olsun
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