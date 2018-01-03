Memur ve emeklinin zam oranları belli oldu

TÜİK, 2017 yılı enflasyon rakamını yüzde 11,92 olarak açıkladı.



Böylece milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranı da belli oldu. Buna göre memur ve emekliler yüzde 4 zammın yanı sıra yüzde 1,69 oranında enflasyon farkı da alacak.



Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alıyor.



Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor.



2017 İLK YARIDA MEMUR VE EMEKLİ ZAM ORANI NE KADARDI?



Memurlar 2017'de ilk altı ay için toplu sözleşme gereği yüzde 3 zam almış ve aynı dönemdeki yüzde 5.89'luk enflasyon dikkate alındığında, kümülatif hesapla yüzde 2.92 oranında enflasyon farkı zammı almaya hak kazanmıştı.



Böylece temmuz ayında memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılan zam, yüzde 4'lük ikinci altı ay zammıyla birlikte toplamda yüzde 6.92 olmuştu.





İŞTE ZAMLI MEMUR MAAŞLARI



En düşük memur maaşı zam sonrasında 2 bin 875 liraya yükselecek.



En düşük memur emekli aylığı 1977 lira olacak.



En düşük SSK emekli aylığı 1569 liraya çıkacak.



En düşük esnaf Bağ-Kur emekli aylığı da 1405 lira olacak.

Memur (Üniversite 9/1) 3118 lira



Öğretmen (1/4) 3909 lira



Polis memuru (8/1) 5043 lira



Uzman doktor (1/4) 5923 lira



Hemşire (Üniversite mezunu 5/1) 3796 lira



Kaymakam (1/4) 8884 lira



Mühendis (1/4) 5187 lira



(Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmezken, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edildi. Aile yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.)