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Trafikte yeni düzenleme! Artık bunu yapanın ehliyeti iptal edilecek

Trafikte yeni düzenleme için düğmeye basıldı. Aday sürücülere sıkı takip geliyor. Meclis’e sunulan yeni torba kanun teklifine göre, drift ve makas atan sürücülerin ise ehliyetleri kalıcı olarak iptal edilecek.

Trafikte yeni düzenleme! Artık bunu yapanın ehliyeti iptal edilecek
Devrim Karadağ

Trafik güvenliğini daha da artırmak için yeni düzenleme geliyor. Meclis’e sunulan yeni torba kanun teklifine göre, drift, makas atma ve geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermeme gibi ihlaller yaptığı takdirde aday sürücülerin belgesi iptal edilecek.

161 BİNDEN FAZLA SÜRCÜNÜN EHLİYETİ İPTAL EDİLDİ

2017 yılından 17 Haziran 2026’ya kadar toplam 161 bin 347 aday sürücünün belgesi iptal edildi. Bu süreçte en yüksek iptal sebebi alkol, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin etkisi altında araç kullanılması oldu.

Trafikte yeni düzenleme! Artık bunu yapanın ehliyeti iptal edilecek 1

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre söz konusu ihlal sebebiyle 123 bin 72 aday sürücünün belgesi elinden alındı. Aday sürücülere yönelik yaptırımlar özellikle son yıllarda yoğunlaştı. Toplam belge iptali geçen yıl 31 bin 978’e ulaşarak dönem içerisindeki en yüksek seviyesine çıktı.

EHLİYETLERİ GEÇİCİ DEĞİL KALICI İPTAL

Mevcut uygulamada drift yapma, makas atma veya ambulans ve itfaiye gibi geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermeme gibi durumlarda sürücü belgeleri geçici olarak geri alınabiliyor.

Trafikte yeni düzenleme! Artık bunu yapanın ehliyeti iptal edilecek 2

Daha caydırıcı olacağı düşüncesiyle yeni düzenleme ile trafik güvenliğini ciddi ölçüde tehlikeye düşüren bu tür ihlallerin aday sürücüler açısından da aday sürücü belgesinin iptal edilmesine yol açması öngörülüyor.

Etki analizinde yer alan verilere göre, Türkiye’de hâlihazırda 38 milyon 907 bin 247 sürücü belgesi sahibi bulunuyor. Bunların 3 milyon 402 bin 75’i aday sürücülerden oluşuyor. Aday sürücülerin toplam sürücüler içerisindeki payı ise yüzde 8,7 seviyesinde seyrediyor.

Trafikte yeni düzenleme! Artık bunu yapanın ehliyeti iptal edilecek 3

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Anahtar Kelimeler:
Ehliyet sürücü belgesi
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