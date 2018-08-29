Niğde'de üretti, Dubai'ye satıyor

Ar-Ge çalışmasını yürüten ve ürünün seri üretime geçmesi için de KOSGEB tarafından projesi desteklenen girişimci Yaramancı, geliştirdiği ürün için faydalı model belgesinin yanı sıra uluslararası patent ve endüstriyel tasarım tescilini aldığını söyledi. Veteriner Emirhan Yaramancı şöyle konuştu:

"Her şey 2006 yılında kliniği ilk açmamızla başladı. Ağır meme tümörleri olan bir hastamıza operasyon sonrasında o günün imkanlarıyla yaptığımız ve kullandığımız Elizabeth yakalığı takıp klinikte bekletme imkanımız olmadığı için evine göndermiştik ama ertesi gün duyduk ki çok zorlanarak yapığımız operasyon heba olmuş. Hastamız hayatını kaybetmek üzere. Hayati tehlike yaşıyor ,kan kaybı yaşıyor. Zorlu ameliyatı tekrar yaptık ve o gün biz kafasına geçireceğimiz Elizabeth yakalığının yerine plastik su şişesinden, pet şişeden ilkel bir Win-Pet yaptık. Biz o gün projelerin buralara kadar geleceğini hiçbir zaman farkında değildik, bilmiyorduk. Havalandırma delikleri açarak yaptığımız korseden hastamız çok memnun kaldı ve hayati yaraları 10 gün gibi çok kısa bir sürede iyileşti. Bu bir tesadüf değildi sonrasında bütün hastalarımızda, operasyon yaptığımız yumuşak dokuda, kemik dokuda operasyon yaptığımız bütün hastalarımızda biz pet şişeden yaptığımız ilkel Win-Pet'leri kullanmaya devam ettik."



PATENTİNİ BEN ALDIM