FİNANS

Niğde'de üretti, Dubai'ye satıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.08.2018 16:01 | Son Güncelleme

Niğde'nin Bor ilçesinde veteriner Emirhan Yaramancı, kedi- köpeklerin ameliyat sonrasında ve tedavi süreçlerinde yaralarına temas etmemeleri için takılan, 'Elizabeth yaka' yerine, nanoteknolojik malzemeyle ürettiği Win-Pet adlı medikal ürünü, Dubai'ye ihraç etmeye başladığını söyledi.

Niğde'de üretti, Dubai'ye satıyor

Ar-Ge çalışmasını yürüten ve ürünün seri üretime geçmesi için de KOSGEB tarafından projesi desteklenen girişimci Yaramancı, geliştirdiği ürün için faydalı model belgesinin yanı sıra uluslararası patent ve endüstriyel tasarım tescilini aldığını söyledi. Veteriner Emirhan Yaramancı şöyle konuştu:

"Her şey 2006 yılında kliniği ilk açmamızla başladı. Ağır meme tümörleri olan bir hastamıza operasyon sonrasında o günün imkanlarıyla yaptığımız ve kullandığımız Elizabeth yakalığı takıp klinikte bekletme imkanımız olmadığı için evine göndermiştik ama ertesi gün duyduk ki çok zorlanarak yapığımız operasyon heba olmuş. Hastamız hayatını kaybetmek üzere. Hayati tehlike yaşıyor ,kan kaybı yaşıyor. Zorlu ameliyatı tekrar yaptık ve o gün biz kafasına geçireceğimiz Elizabeth yakalığının yerine plastik su şişesinden, pet şişeden ilkel bir Win-Pet yaptık. Biz o gün projelerin buralara kadar geleceğini hiçbir zaman farkında değildik, bilmiyorduk. Havalandırma delikleri açarak yaptığımız korseden hastamız çok memnun kaldı ve hayati yaraları 10 gün gibi çok kısa bir sürede iyileşti. Bu bir tesadüf değildi sonrasında bütün hastalarımızda, operasyon yaptığımız yumuşak dokuda, kemik dokuda operasyon yaptığımız bütün hastalarımızda biz pet şişeden yaptığımız ilkel Win-Pet'leri kullanmaya devam ettik."

PATENTİNİ BEN ALDIM

Win-Pet adlı medikal ürün için patent aldığını belirten Emirhan Yaramancı şöyle devam etti:

"Bu ürünün ticarileşebilecek bir ürün olup olmadığını araştırma ihtiyacı hissettik. Patenti olup olmadığına, böyle bir tedavi yöntemi ve ürünün tüm dünyada olup olmadığını araştırma ihtiyacı hissettik ve böyle bir tedavinin ve böyle bir ürünün başka hiçbir yerde kullanılmadığını öğrendik ve bunun üzerine süreç başladı, girişimcilik hikayemiz başladı. Elizabeth yakalı denilen yada klasik yöntem olarak en çok kullanılan yakalıkların hasta üzerinde ciddi depresyon duygularını tetikleyici etkileri var. Anesteziden uyanmışsınız, mideniz bulanıyor, başınız ağrıyor ,operasyon bölgesindeki yaralarınız acıyor ve bir de kafanızda bir huniyle uyanıyorsunuz, çılgına dönüyorsunuz. Çıkartmaya çalışıyorsunuz olmuyor, 2 gün uğraşıyorsunuz olmuyor, sahibinize küsüyorsunuz, hayata küsüyorsunuz, depresyona giriyorsunuz. Her dokunulmasında sizi iğreti ediyor ve anksiyete duygusu gelişiyor ve bağışıklık sisteminiz düşüyor. Bağışıklık sistemi deprese olduğu için de yaraların iyileşmesi gecikiyor. Oysa mutlusunuz herhangi bir sıkıntınız yok o süreci daha kolay atlatıyorsunuz. Win-Pet'in en büyük artısı bu. Win-Pet hastada yaşam konforunu ,ameliyat sonraki süreçteki yaşam konforunu engellemediği için ,ona ekstra bir yük bindirmediği için hasta bağışıklık sistemini olumlu olarak hazır tutuyor ve iyileşme bu sebepten normal olağan seyrinde yani 10- 12 günlük periyotta gerçekleşiyor."

DUBAİ'YE İHRACAT YAPIYORUZ

Ürünün ihracatını yapmaya başladıklarını belirten Yaramancı, "Bugün geldiğimiz noktada ürünümüzün gövde aparatı ticarileşti. Kumaşın ve tasarımın AR-GE'si hala daha devam etmekte ve bugün için ihracat yolumuz açıldı. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve KOSGEB'e bu manada teşekkürü borç biliyoruz. Verilen KOSGEB destekleri boşa gitmiyor, buralara kadar geliyor. Aynı şekilde biz bugün artık Dubai'ye ihracat yapıyoruz. Avrupa Birliği ülkeleri ile çok ciddi iş görüşmelerimiz var" diye konuştu. DHA

PARTNERTürk işi giyindiTürk işi giyindi
Kira ödemelerinde 'lira' dönemiKira ödemelerinde 'lira' dönemi
Moody's'e 16,25 milyon dolarlık cezaMoody's'e 16,25 milyon dolarlık ceza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
niğde patent hayvan tedavi

En Çok Okunan Haberler

Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!

Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Bankalar Türk Telekom'a ortak oluyor

Bankalar Türk Telekom'a ortak oluyor

Bunu yapan 2 yıl erken emekli olabilir

Bunu yapan 2 yıl erken emekli olabilir

İŞKUR'dan 12 bin kişiye yurt dışında iş! işte başvuru şartları

İŞKUR'dan 12 bin kişiye yurt dışında iş! işte başvuru şartları

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyrek altında son durum

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyrek altında son durum

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

SGK'dan Kurban Bayramı'na rastlayan emekli maaşları ile ilgili önemli açıklama

SGK'dan Kurban Bayramı'na rastlayan emekli maaşları ile ilgili önemli açıklama

SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak

SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! ABD ürünlerine ek vergi geldi! Yüzde 100 artırıldı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! ABD ürünlerine ek vergi geldi! Yüzde 100 artırıldı!

Dolar nasıl düşer? İşte Doları 5 TL’ye düşürecek 5 adım

Dolar nasıl düşer? İşte Doları 5 TL’ye düşürecek 5 adım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kira ödemelerinde 'lira' dönemi

Kira ödemelerinde 'lira' dönemi

Moody's'e 16,25 milyon dolarlık ceza

Moody's'e 16,25 milyon dolarlık ceza

Japonlardan gördü bin liraya güneş panelli bisiklet icat etti

Japonlardan gördü bin liraya güneş panelli bisiklet icat etti

İŞKUR'dan 12 bin kişiye yurt dışında iş! işte başvuru şartları

İŞKUR'dan 12 bin kişiye yurt dışında iş! işte başvuru şartları

Suriyeli aşiretler hükümete destek için 500 bin dolar bozdurdu

Suriyeli aşiretler hükümete destek için 500 bin dolar bozdurdu

Tatil dönüşü işleri yüzde 50 artınca randevu sistemine geçtiler

Tatil dönüşü işleri yüzde 50 artınca randevu sistemine geçtiler

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.