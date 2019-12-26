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  4. Türk markası dünyayı ‘makyaj’lıyor

Türk markası dünyayı ‘makyaj’lıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.12.2019 13:54 | Son Güncelleme

Kişisel bakım ve kozmetik sektöründe 6 kıtaya ihracat yapan Türk markası, Nisan ayında devreye alacakları yeni üretim tesisiyle ihracat rakamını 25 milyon dolara çıkarmayı hedefliyor.6 kıtaya ihracat yapan Türkiye’nin en büyük kozmetik ve kişisel bakım malzemeleri üreticilerinden Giz Kozmetik, dünya standartlarında üretimleriyle pazara sunduğu yeni markalarıyla küresel pazarda adından söz ettirmeye hazırlanıyor.

Kişisel bakım ve kozmetik sektöründe 6 kıtaya ihracat yapan Türk markası, Nisan ayında devreye alacakları yeni üretim tesisiyle ihracat rakamını 25 milyon dolara çıkarmayı hedefliyor.
6 kıtaya ihracat yapan Türkiye’nin en büyük kozmetik ve kişisel bakım malzemeleri üreticilerinden Giz Kozmetik, dünya standartlarında üretimleriyle pazara sunduğu yeni markalarıyla küresel pazarda adından söz ettirmeye hazırlanıyor. 4 bin 500 metrekarelik üretim tesislerinde yılda 18 milyon parça üretim yaptıklarını belirten şirketin Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Zengin, 50’den fazla ülkeye ihracat yaptıklarını ifade etti. Ukrayna, Fas, Gana, Bangladeş, Tunus, Romanya, Irak, Paraguay, Kanada ve Malezya’nın yanı sıra Hint Okyanusu’nda bulunan Mauritius adasından Filipinler’e kadar farklı noktalara ürün tedarik ettiklerine dikkat çeken İbrahim Zengin, kendi ürünlerinin dışında 32 markaya da Private Label (Özel Üretim) gerçekleştirdiklerini belirtti.
“Yeni fabrikayla yılda 45 milyon parça üretim ve 25 milyon dolarlık ihracat”
2019’u 10 milyon dolara yakın ihracat ile kapatmayı planladıklarını belirten Zengin, 2020 Nisan’ında devreye girecek 12 bin metrekarelik yeni tesis ile üretim adedini 45 milyona, ihracatı ise 25 milyon dolar seviyesine çıkaracaklarının altını çizdi. Gizzene, Isabelle Dupont ve LEA markalarıyla kozmetik, kişisel bakım, aksesuar, parfüm ve ev temizliği gruplarında 150’den fazla ürün çeşidini kullanıcılara sunduklarını söyleyen Zengin, renk seçenekleriyle birlikte bu rakamın 900’ü geçtiğini ifade etti.

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