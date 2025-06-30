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'Ayda 150 bin TL kazanıyorum' Gençlere seslendi 'Memur olacağım diyorlar ama bu meslek iyi kazandırıyor'

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Kilis’te yemeni ustası, çocuk yaşta öğrenmeye başladığı baba mesleğini yaklaşık 60 yıldır aralıksız sürdürüyor. Yemeni ustası Mehmet Baysal, gençlerin zanaat işlerine ilgi göstermediğinden yakındı ve "Çırak gelmiyor, herkes okula gidiyor. ‘memur olacağım’ diyorlar ama bu meslek de iyi kazandırıyor. Ayda 100 bin lira, 150 bin lira kazanıyorum. Daha fazlası da oluyor" ifadelerini kullandı.

Yemeni ustası Mehmet Baysal, Kilis’te 60 yıl önce öğrenmeye başladığı baba mesleğini, küçük dükkanında severek yapıyor. 68 yaşındaki usta, babasının yanında çırak olarak başladığı zanaatını bugün 7 metrekarelik dükkanında hem üretim hem tamirat yaparak devam ettiriyor.

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"BU İŞİ SEVMESEM BURADA 60 YIL OTURMAZDIM"

Ayakkabı tamiri, yemeni üretimi ve imalatı yapan Baysal, mesleği bir sanat olarak gördüğünü belirterek, "Bu işi sevmesem burada 60 yıl oturmazdım. Sabah saat 07.30’da dükkânı açar, işimi severek yaparım" şeklinde konuştu.

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"BU DÜKKANDA MESLEĞİ SEVEREK YAPMAYA DEVAM EDİYORUM"

Babasıyla birlikte kundura üretimi yaptıklarını söyleyen Baysal, "Babam imalat yapardı, ben de yanında öğrendim. Vefatından sonra yemeniye ve tamirata yöneldim. Bu dükkanda mesleği severek yapmaya devam ediyorum" dedi.

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Usta, gençlerin zanaat işlerine ilgi göstermediğinden yakındı.

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"AYDA 150 BİN TL KAZANIYORUM"

Usta, "Çırak gelmiyor, herkes okula gidiyor. ‘memur olacağım’ diyorlar ama bu meslek de iyi kazandırıyor. Ayda 100 bin lira, 150 bin lira kazanıyorum. Daha fazlası da oluyor. Bu işle 4 çocuğumu üniversitede okuttum, hepsini evlendirdim" diye konuştu.

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Baysal, geçimini sağladığı mesleğin kendisine ve ailesine çok şey kattığını vurgulayarak, "Allah bu mesleğin yüzü hürmetine her şeyi nasip etti" ifadelerini kullandı. (İHA)

AW487043_06Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
para kazanç meslek
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