Trafik sigortası ve kaskoda yeni dönem! Yüzde 60 uygulaması için geri sayım başladı: 1 Temmuz'dan itibaren yönetmelik değişecek

Ekol TV'nin haberine göre, Trafik sigortası ve kasko poliçelerinde 1 Temmuz 2025 itibarıyla yeni dönem resmen başlıyor. Artık her hasar alan araç ‘pert’ sayılmayacak. Sigortalı araç sahiplerini doğrudan ilgilendiren bu değişiklikle birlikte, araçtaki hasarın tamir masrafı aracın değerinin yüzde 60’ını aşmadıkça “pert” kapsamına alınmayacak.

Yeni düzenlemeye göre, yaşanan bir kazanın ardından pert kararını sigortalı değil, bağımsız eksperler verecek. Araç sahipleri artık “aracım pert oldu” diyerek sigorta şirketlerinden yeni araç ya da ödeme talep edemeyecek.

Araçtaki hasarın boyutu, eksper raporlarıyla netleşecek ve buna göre işlem yapılacak.

"ARACIMI 'PERT' SAYIN DİYEN ÇOK FAZLA KİŞİ VARDI"

TÜKONFED Sigorta Komisyon Başkanı Turusan Bağcı, yeni uygulamayla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

“Sigortalı arabasında ufak bir hasar olsa bile, ‘ben bu araca binmek istemiyorum, pert sayın’ diyen çok fazla kişi vardı."

Artık sigorta şirketleri, her hasarlı aracın yerine yeni bir araç vermeyecek. Tamir masrafı, aracın rayiç bedelinin yüzde 60’ını geçmediği sürece, araç pert sayılmayacak.