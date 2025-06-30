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Trafik sigortası ve kaskoda yeni dönem! Yüzde 60 uygulaması için geri sayım başladı: 1 Temmuz'dan itibaren yönetmelik değişecek

Yeni uygulama milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor. Trafik sigortası ve kaskoda yeni dönem başlıyor. 1 Temmuz 2025 itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemeyle, ağır hasar alan araçların “pert” sayılması için onarım masrafının araç değerinin yüzde 60’ını aşması gerekecek. İşte detaylar...

Trafik sigortası ve kaskoda yeni dönem! Yüzde 60 uygulaması için geri sayım başladı: 1 Temmuz'dan itibaren yönetmelik değişecek
Begüm Özkaynak

Ekol TV'nin haberine göre, Trafik sigortası ve kasko poliçelerinde 1 Temmuz 2025 itibarıyla yeni dönem resmen başlıyor. Artık her hasar alan araç ‘pert’ sayılmayacak. Sigortalı araç sahiplerini doğrudan ilgilendiren bu değişiklikle birlikte, araçtaki hasarın tamir masrafı aracın değerinin yüzde 60’ını aşmadıkça “pert” kapsamına alınmayacak.

Trafik sigortası ve kaskoda yeni dönem! Yüzde 60 uygulaması için geri sayım başladı: 1 Temmuz dan itibaren yönetmelik değişecek 1

Yeni düzenlemeye göre, yaşanan bir kazanın ardından pert kararını sigortalı değil, bağımsız eksperler verecek. Araç sahipleri artık “aracım pert oldu” diyerek sigorta şirketlerinden yeni araç ya da ödeme talep edemeyecek.

Trafik sigortası ve kaskoda yeni dönem! Yüzde 60 uygulaması için geri sayım başladı: 1 Temmuz dan itibaren yönetmelik değişecek 2

Araçtaki hasarın boyutu, eksper raporlarıyla netleşecek ve buna göre işlem yapılacak.

Trafik sigortası ve kaskoda yeni dönem! Yüzde 60 uygulaması için geri sayım başladı: 1 Temmuz dan itibaren yönetmelik değişecek 3

"ARACIMI 'PERT' SAYIN DİYEN ÇOK FAZLA KİŞİ VARDI"

TÜKONFED Sigorta Komisyon Başkanı Turusan Bağcı, yeni uygulamayla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

“Sigortalı arabasında ufak bir hasar olsa bile, ‘ben bu araca binmek istemiyorum, pert sayın’ diyen çok fazla kişi vardı."

Trafik sigortası ve kaskoda yeni dönem! Yüzde 60 uygulaması için geri sayım başladı: 1 Temmuz dan itibaren yönetmelik değişecek 4

Artık sigorta şirketleri, her hasarlı aracın yerine yeni bir araç vermeyecek. Tamir masrafı, aracın rayiç bedelinin yüzde 60’ını geçmediği sürece, araç pert sayılmayacak.

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Araç kasko eksper kural trafik sigortası
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