FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

AK Parti duyurdu: Emekli maaşlarına düzenleme yapılacak

3 Temmuz'da Haziran ayı enflasyonu belli olacak. Enflasyonun belli olmasının ardından hem memurların hem de emeklinin ara zam oranları belli olacak. En düşük emekli aylığı alanlar zam alıp almayacağını merak ederken AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den açıklama geldi. Güler, 3 Temmuz'da açıklanacak olan enflasyon farkının ardından, en düşük emekli maaşında düzenleme yapılacağını belirtti.

AK Parti duyurdu: Emekli maaşlarına düzenleme yapılacak
Ezgi Sivritepe

Milyonlarca memur ve emekli ara zammı bekliyor. 3 Temmuz'da Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından milyonlarca memur ve emekli yüzde kaç ara zam alacağını öğrenecek. Gözler artık sadece Perşembe günü TÜİK'in açıklayacağı Haziran ayı enflasyonundayken AK Parti'den kritik açıklama geldi.

AK Parti duyurdu: Emekli maaşlarına düzenleme yapılacak 1

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINA ZAM

En düşük emekli maaşı alanların yüzde 0 zam alma ihtimali vardı. En düşük emekli aylığı alanlar hükümetten bir açıklama beklerken AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den milyonların içine su serpecek açıklama geldi.

AK Parti duyurdu: Emekli maaşlarına düzenleme yapılacak 2

Güler, en düşük emekli maaşlarına düzenleme yapacaklarını ifade etti. Güler, "En düşük emekli aylıklarına yönelik düzenleme bu kanun teklifine eklenecek” dedi. Güler'in açıklamaları şu şekilde:

"Geçen hafta itibarıyla sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla beraber bir görüşme yaptık. Gerekli etki analizleri için bilgileri istedik. Onlar gelecek. Tahmin ediyorum. 3 Temmuz TÜİK verileri açıklanacak. Orada memur zammı çalışanlarımıza yönelik hem de memur emeklileri, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine uygulanacak olan enflasyon farkı ortaya çıkmış olacak.

Bu konuda da bizler oranlar açıklandıktan sonraki aşamada ve bu arada da kaç kişiyi ilgilendiriyor? Biliyorsunuz şu anda uygulanmakta olan en düşük emekli maaşıyla ilgili rakam 14 bin 469 TL. 3 milyon 716 bin civarında emeklimizi ilgilendiriyor. Tekrar etki analizleriyle bu rakamı, oranları değerlendireceğiz. İnşallah bu kanun teklifimizin tahmin ediyorum perşembe günü Plan ve Bütçe Komisyonu’muzda görüşülmeye başlanacağını düşünüyorum. Rakamlar açıklandıktan sonra değerlendirmemizi son kez yapıp, rakamı da netleştirmiş olacağız."

AK Parti duyurdu: Emekli maaşlarına düzenleme yapılacak 3

MEMUR VE EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACA?

AA Finans'ın açıkladığı Enflasyon beklenti Anketi'ne göre Haziran ayı enflasyonu yüzde 1,53 oranında gerçekleşecek. Bu durum 6 aylık enflasyon farkı da belli olacak.

AK Parti duyurdu: Emekli maaşlarına düzenleme yapılacak 4

Tahminler doğrultusunda 6 aylık enflasyon farkına göre memur ve memur emeklisi yüzde 15,75 oranında zam alırken; SSK ve Bağ-Kur emeklisi ise yüzde 16,85 oranında zam alacak. Bu durumda 14 bin 469 lira emekli maaşı alanlar ise 16 bin 907 lira zam alacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 170 bin liraya gerilediAltının kilogram fiyatı 4 milyon 170 bin liraya geriledi
Almanya'da enflasyon haziranda yüzde 2'ye düştüAlmanya'da enflasyon haziranda yüzde 2'ye düştü

Anahtar Kelimeler:
Zam ak parti en düşük emekli maaşı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 38 yorum
Gelde inan...
eyt ile ülkeyi batırdınız maalesef 20 yılda yapılan en büyük hata eyt nin çıkarılmasıydı maalesef(amma velakin ne kadar verirseniz verin kimseyi memnun edemezsiniz)!!!
EYT Bir haktır,ve alınmış
Be utanmaz ülkeyi sattılar yedi bitirdiler az ö alsaydılarda eyt mizoruna gitti kazanılmış hak
@auu3oevfn7 ne alakası var Eyt ile 2008 den sonraki kanunla maaş baglama oranlarını duşurduler ondan dolayı duşuk maaşlar ayrıca Eyt yaş ortakaması 49 50 civarı ve ayrıca alınan hakların tekrardan geri verildi çıkmasaydı Erdogan kazanamıyordu birde burdan bak istersen.
@auu3oevfn7 eyt neden yük olsun ben eyt liyim 35 yıl çalıştım prim ödedim benimle aynı şartlarda işe başlayan yaşı büyük olan 25 yıl çalıştı emekli oldu ben ondan 10 yıl daha fazla çalıştım daha fazla prim ödedim şimdi ondan daha az maaş alıyorum ülkeyi yiyip bitiren siyasilere yandaşlarına bul suçu sende yandas değilsen tabi
hocam Eyt ile ülke batmaz çünkü emekli 15 milyondu 16 milyon oldu çok büyük bir etkisi olmadığını söylüyorlar zaten ama muhalefet bu işe çok bastırdı zamanında eyt çıksın diye,bence olmaması gerekiyordu..
En düşük emekli maaşı terimi niye var diye bir Allah'ın kulu sormuyor en düşük maaş adı üstünde Asgari ücrettir diğer maaşlar bunun üzerinde olmalı adam 8000-9000 gün prim ödemiş sen bu adamı emekli ediyorsun ve bunlara ne kadar daha az daha maaş verebilirsin peşindeler peki en düşük emekli milletvekili maaş diye bi kavram varmı yok niye olsun ki kendileri patron kazık hep vatandaşa darlık açlık sefalet Emekli maaşı ödenen prim gün sayısına gmre5 belirlenmeli birde Kıdem Tazminatı tavan ücreti diye bi saçmalık var o da 46.600TL kişinin aldığı Brüt maaş üzerinden verilmeli nerden baksan tutarul
@auu3oevfn7 EYT liler den Şakır Şakır Prim Topluyor Devlet Verdiği Maaşın 2/3 ünü Çalışan Emekliden Geri Alıyor. Madem Benim 7000 Günlük Prim Ödmemin Karşılığını Bugünkü Aldığı Prim Bedeliylre Çarpsın Faizinide Hesaplasın Bana Geri Ödesin EYT sini de İptal Etsin Nasıl Olurmu AUUUUUUUUUUUUUUUUUU
Devlete fazla fazla SGK primi ödeyenler bunların zamanında cezalandırılmaya başlandı. Soruyorum, beni neden cezalandırıyorsunuz? Suçum Devlete fazla fazla SGK primi ödemek mi? Keşke ödemeseymişim, Keşke..
Millet 14 bin lirayla gecinmeye calisiyor sizin gibiler hasetlik yapiyor yaziklar olsun
En Çok Okunan Haberler
İranlı trans bireyin ihbarıyla cinayet ortaya çıktı!

İranlı trans bireyin ihbarıyla cinayet ortaya çıktı!

Emekli maaşlarına düzenleme yapılacağı açıklandı

Emekli maaşlarına düzenleme yapılacağı açıklandı

Kılıçdaroğlu paylaşımı belediye çalışanının başını yaktı

Kılıçdaroğlu paylaşımı belediye çalışanının başını yaktı

'Ayda 150 bin TL kazanıyorum' Gençlere seslendi 'Memur olacağım diyorlar ama bu meslek iyi kazandırıyor'

'Ayda 150 bin TL kazanıyorum' Gençlere seslendi 'Memur olacağım diyorlar ama bu meslek iyi kazandırıyor'

Binalarda yeni dönem başladı! Bugün itibarıyla hepsinde geçerli olacak

Binalarda yeni dönem başladı! Bugün itibarıyla hepsinde geçerli olacak

Sigaradan akaryakıta kadar yeni zam geliyor!

Sigaradan akaryakıta kadar yeni zam geliyor!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.