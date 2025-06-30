AK Parti duyurdu: Emekli maaşlarına düzenleme yapılacak

Milyonlarca memur ve emekli ara zammı bekliyor. 3 Temmuz'da Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından milyonlarca memur ve emekli yüzde kaç ara zam alacağını öğrenecek. Gözler artık sadece Perşembe günü TÜİK'in açıklayacağı Haziran ayı enflasyonundayken AK Parti'den kritik açıklama geldi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINA ZAM

En düşük emekli maaşı alanların yüzde 0 zam alma ihtimali vardı. En düşük emekli aylığı alanlar hükümetten bir açıklama beklerken AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den milyonların içine su serpecek açıklama geldi.

Güler, en düşük emekli maaşlarına düzenleme yapacaklarını ifade etti. Güler, "En düşük emekli aylıklarına yönelik düzenleme bu kanun teklifine eklenecek” dedi. Güler'in açıklamaları şu şekilde:



"Geçen hafta itibarıyla sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla beraber bir görüşme yaptık. Gerekli etki analizleri için bilgileri istedik. Onlar gelecek. Tahmin ediyorum. 3 Temmuz TÜİK verileri açıklanacak. Orada memur zammı çalışanlarımıza yönelik hem de memur emeklileri, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine uygulanacak olan enflasyon farkı ortaya çıkmış olacak.

Bu konuda da bizler oranlar açıklandıktan sonraki aşamada ve bu arada da kaç kişiyi ilgilendiriyor? Biliyorsunuz şu anda uygulanmakta olan en düşük emekli maaşıyla ilgili rakam 14 bin 469 TL. 3 milyon 716 bin civarında emeklimizi ilgilendiriyor. Tekrar etki analizleriyle bu rakamı, oranları değerlendireceğiz. İnşallah bu kanun teklifimizin tahmin ediyorum perşembe günü Plan ve Bütçe Komisyonu’muzda görüşülmeye başlanacağını düşünüyorum. Rakamlar açıklandıktan sonra değerlendirmemizi son kez yapıp, rakamı da netleştirmiş olacağız."

MEMUR VE EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACA?

AA Finans'ın açıkladığı Enflasyon beklenti Anketi'ne göre Haziran ayı enflasyonu yüzde 1,53 oranında gerçekleşecek. Bu durum 6 aylık enflasyon farkı da belli olacak.

Tahminler doğrultusunda 6 aylık enflasyon farkına göre memur ve memur emeklisi yüzde 15,75 oranında zam alırken; SSK ve Bağ-Kur emeklisi ise yüzde 16,85 oranında zam alacak. Bu durumda 14 bin 469 lira emekli maaşı alanlar ise 16 bin 907 lira zam alacak.