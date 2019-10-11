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Türkiye’de ilk kez sıcak hava balonu üretildi

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.10.2019 10:38 | Son Güncelleme

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden ve dünyada sıcak hava balon turlarının başkenti Kapadokya’da üretilen Türkiye’nin ilk yerli ve milli sıcak hava balonu gökyüzü ile buluştu.

Kapadokya’da faaliyet gösteren Pasha Balloons tarafından Türkiye’nin ilk yerli ve milli sıcak hava balonu üretildi. Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde balon kalkış alanında düzenlenen kokteyl ile Türkiye’nin ilk yerli ve milli balonu tanıtımı yapıldı. Yapılan tanıtıma Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Sivil Havacılık Genel Müdürü Bahri Kesici, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren, daire müdürleri ve turizmciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Pasha Balloons Yönetim Kurulu Başkanı Halis Aydoğan konuşmasında son derece mutlu ve gururlu olduklarını söyledi. Aydoğan, “Ticari balon uçuşları ülkemizde 1991 yılında Kapadokya’ da başlamıştır. 1998 sonrası hızla büyüyerek, dünyada en fazla ticari ucusun gerçekleştiği bir bölge olmuştur. Yılda 30 bin üzeri uçuş gerçekleştirilmektedir ve 500 bin üzeri turist bu uçuşlara katılmaktadır. Ülkemiz ticari balon uçuşları olarak kıyaslandığında açık ara dünya lideridir. Fakat kullandığımız balonlarımızı ve tüm malzemelerini yurt dışından ithal etmekteyiz. Pasha balloons olarak amacımız buna dur demek ve kalitemizle ve hizmetimizle, ticari balon uçuşlarında olduğu gibi, sıcak hava balonu üretiminde de dünya lideri olmaktır” dedi.

Sivil Havacılık Genel Müdürü Bahri Kesici’de yaptığı konuşmada bugün Türkiye için çok önemli tarihlerden birini yaşıyoruz dedi. Kesici, “Değerli dostlar bugün hakikaten bizim için bir tarih. Yani Türkiye’de önemli bir tarih. Türk Sivil Havacılığı önemli atılımlar yaptı. Bu balon sahasında da belki 30 senedir burada uçuşlar oluyor. Türkiye tarihinde ilk defa yerli tasarımlı bir hava aracının bir balonun hem lansmanını yapıyoruz, hem testini hem de uçuşunu yapıyoruz. Bu aynı zamanda Türkiye’nin havacılık endüstrisinde de geldiği noktayı gösteren bir gösterge olarak değerlendiriyoruz” diye konuştu.
Konuşmaların ardından ise Türkiye’nin ilk yerli ve milli sıcak hava balonu “İstikbal Göklerdedir” yazılı balon ile ilk uçuşunu alkışlar eşliğinde gerçekleştirdi.

SHM BAHRİ KESİCİ,' YURT DIŞINDA DÖVİZ VERMEKTEN KURTULACAĞIZ'

Sivil Havacılık Genel Müdürü Bahri Kesici Türkiye’nin ilk yerli ve milli balonunu gökyüzünde görmekten dolayı yaşadıkları mutluluğu ifade ederken artık yurt dışına döviz vermekten kurtulacağız dedi. Kesici, “Öncelikle Pacha balonu tebrik ediyoruz. Türk Sivil havacılığı ile yaklaşık bir yıllık yapılan çalışmalardan sonra ilk defa yerli tasarımlı 120 bin fitlik bir balon tasarlanmış oldu ve bugün de uçuşunu yapıyoruz. Tabi bölgemizde yıllardır balon uçuşları yapılıyor. Biz çok sayıda da balon alıyoruz. Çok ciddi anlamda da döviz harcamamız oluyor. Bu işin ilk adımı oluyor. Bakın yıl 2019 biz ilk defa yerli tasarımlı balonu havada görüyoruz. Bu gerçekten hepimizin gurur duyacağı mutlu olacağı bir husustur. Bundan sonrası için de devam edecek. Tabi Sayın Bakanımız Mehmet Şahin Turhan bu konuya çok büyük destek veriyor. Bizde sonuçta onların çalışanları olarak bu konuya destek veriyoruz. Şuana kadar yerli ve milli balonu yapan arkadaşlarımız testlerini yaptılar balonun uçar haline geldiğini tespit ettikleri için bugün uçuşunu yapmış oluyoruz. Hayırlı olsun diyoruz. Yerli ve milli balon konusunda ilk adım atılmış oldu. Bundan sonra bunun daha büyükleri ve daha iyileri yapılacak. Biliyorsunuz bu bölgenin insanları olarak daha çok yolcu taşımak için daha büyük balonlar yapmak gerekiyor. 10 kişilik, 20 kişilik, 30 kişilik sepet büyüklüklerine göre değişiyor. Daha iyileri yapılacak. Bizde yurt dışına döviz vermekten bir şekilde kurtulmuş olacağız. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız bu işin arkasında, devletimiz bu işin arkasında. Özellikle Cumhurbaşkanımızın hep yerli ve milli üretim konusunda çağrısı var. Bu konuyu da onun bir parçası olarak değerlendirebiliriz” şeklinde konuştu.

'BALON ÜRETİMİNDE DÜNYADA SÖZ SAHİBİ OLACACAĞIZ'

Türkiye’nin ilk yerli ve milli balonunu üreten Pasha Balloons Yönetim Kurulu Başkanı Halis Aydoğan açıklamasında hedeflerinin dünyada balon üretiminde bir numara olmak olduğunu söyledi. Aydoğan, “Türkiye’de üretilen ilk balon. Bugün son test uçuşumuz ile beraber tanıtımını da gerçekleştiriyoruz. Bunun inanılmaz gururunu ve mutluluğunu yaşamaktayız. Kaspadokya bölgemiz ticari balon uçuşlarında bir numarada. Dünyada en fazla uçuşun yapıldı bölgedir. Fakat ne yazık ki şuana kadar kendi balonumuzu üretmemekte ve yurt dışından ithal etmekteydik. İlk olarak hedefimiz bu iç piyasadaki bu ihtiyaca cevap vermek ve Kapadokya bölgesinin ve Türkiye’nin balon uçuşlarında ki bir numara olmasını sağlayan etkenleri de kullanarak dünya da üretim konusunda da söz sahibi olacağız” diye konuştu.

Daha sonra ise Sivil Havacılık Genel Müdürü Bahri Kesici, ilçe kaymakamları ve davetliler Kapadokya’da kısa bir balon turu yaptı.

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kapadokya Sıcak hava balonu yerli

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