Bes iptali nasıl yapılır? Tüm bankalar için bes iptal formu, sms ve iletişim numarası

Bireysel emeklilik sistemi, emeklilik döneminde kendinize ek gelir oluşturmanızı sağlar. Eğer mevcut bir Bireysel emekliliğiniz bulunuyor ve bu sistemden çıkmak istiyorsanız BES iptal etme işlemi yapabilirsiniz. Bireysel emeklilik sistemine dahil olduktan sonraki iki ay içerisinde tüm kesintileri geri alarak, sonrasında ise belirli kesintilerle otomatik BES iptali için başvuru yapabilirsiniz. Tüm bankalarda BES iptali NasıL yapılır sorusunun yanıtını yazımızda açıkladık.

Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi Kimleri Kapsar?

BES otomatik katılım ile çalışanların maaşlarından her ay belirli miktarda kesintiler yapılır. Bu kesintiler çalışanların emeklilik döneminde ek gelir elde etmesini sağlar. Bireysel emeklilik sistemine katılım her geçen gün artıyor. Otomatik BES'e dahil olmak için şu şartları karşılıyor olabilmeniz gerekir:

T.C. vatandaşı olmak

45 yaşını doldurmamış olmak

Kamu sektöründe veya özel sektörde çalışıyor olmak

BES NasıL İptal Edilir?

Çalışan kişilerin dahil olduğu zorunlu Bireysel emeklilik sistemi, şirketin anlaşmalı olduğu banka ile gerçekleştirilir. Bu noktada BES iptali yapmak isteyen vatandaşlar, maaş aldıkları banka ile görüşme yapmalıdır. Bireysel emeklilik iptal talebinde bulunduğunuzda 10 gün içerisinde başvuru sonuçlanır. İlgili banka konu hakkında müşteriye bilgilendirme yapar. Zorunlu BES iptali yapabilmek için şunları yapabilirsiniz: