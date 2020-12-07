Bes iptali nasıl yapılır? Tüm bankalar için bes iptal formu, sms ve iletişim numarası

Bireysel emeklilik sistemi, emeklilik döneminde kendinize ek gelir oluşturmanızı sağlar. Eğer mevcut bir Bireysel emekliliğiniz bulunuyor ve bu sistemden çıkmak istiyorsanız BES iptal etme işlemi yapabilirsiniz. Bireysel emeklilik sistemine dahil olduktan sonraki iki ay içerisinde tüm kesintileri geri alarak, sonrasında ise belirli kesintilerle otomatik BES iptali için başvuru yapabilirsiniz. Tüm bankalarda BES iptali NasıL yapılır sorusunun yanıtını yazımızda açıkladık.
Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi Kimleri Kapsar?
BES otomatik katılım ile çalışanların maaşlarından her ay belirli miktarda kesintiler yapılır. Bu kesintiler çalışanların emeklilik döneminde ek gelir elde etmesini sağlar. Bireysel emeklilik sistemine katılım her geçen gün artıyor. Otomatik BES'e dahil olmak için şu şartları karşılıyor olabilmeniz gerekir:
- T.C. vatandaşı olmak
- 45 yaşını doldurmamış olmak
- Kamu sektöründe veya özel sektörde çalışıyor olmak
BES NasıL İptal Edilir?
Çalışan kişilerin dahil olduğu zorunlu Bireysel emeklilik sistemi, şirketin anlaşmalı olduğu banka ile gerçekleştirilir. Bu noktada BES iptali yapmak isteyen vatandaşlar, maaş aldıkları banka ile görüşme yapmalıdır. Bireysel emeklilik iptal talebinde bulunduğunuzda 10 gün içerisinde başvuru sonuçlanır. İlgili banka konu hakkında müşteriye bilgilendirme yapar. Zorunlu BES iptali yapabilmek için şunları yapabilirsiniz:
- Banka şubelerine giderek Bireysel emeklilik birimleri ile görüşebilirsiniz.
- Bankaların Bireysel Emeklilik Çağrı Merkezlerini arayarak otomatik BES iptali yapabilirsiniz.
- E-posta yoluyla BES iptal formu alabilir, imzalayarak gönderebilirsiniz.
Garanti BES İptal İşlemi NasıL Yapılır?
Garanti Bankası Bireysel emeklilik sisteminden çıkmak istiyorsanız yapmanız gerekenler oldukça basit. Garanti Bankası erken emeklilik sistemi kapsamında, ilk ödeme itibariyle ilk iki aylık dönemi başlangıç dönemi kabu* eder. Bu iki aylık dönemde sistemden ayrılmak isterseniz, ödediğiniz katkı paylarının tümünü geri alabilirsiniz. Garanti Bankası BES iptali için şu adımları izlemeniz gerekir:
- İlk önce Garanti Bankası mobil uygulamasına giriş yaparak Bireysel Emeklilik Sistemi menüsüne girmeniz gerekiyor.
- Ardından Sözleşmeden Ayrılma seçeneğine basarak işleminizi gerçekleştirin.
- Ya da, 444 0336 Garanti BBVA Emeklilik Çağrı Merkezi birimini arayarak sesli olarak BES iptal işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
Avivasa BES İptal İşlemi NasıL Yapılır?
Bireysel emeklilik sistemi için Avivasa ile çalışıyorsanız, kolayca BES iptali yapabilirsiniz.
- 444 11 11 numaralı Avivasa Emeklilik Çağrı Merkezi birimini arayın.
- Görevli kişinin sorduğu yanıtları cevaplayarak BES iptalinizi gerçekleştirin.
Ziraat BES İptal İşlemi NasıL Yapılır?
- Ziraat Bankası Bireysel emeklilik sistemi iptali için internet bankacılığını kullanabilirsiniz. Uygulama içinde bulunan BES seçeneğine tıklayarak iptal talebinizi iletebilirsiniz.
- Veya 0850 222 97 00 numaralı telefon numarasını arayabilirsiniz.
- Ziraat Bankası Emeklilik Çağrı Merkezi birimine ait olan bu numarayı aradıktan sonra sırasıyla 2, 1 ve tekrar 1 rakamını tuşlayın.
- Görevli kişi, talebinizi onaylamak için birtakım kimlik bilgileri soracaktır.
- Sorulan sorulara doğru yanıtlar vererek BES iptal işleminizi tamamlayabilirsiniz.
Allianz BES İptal İşlemi NasıL Yapılır?
Allianz, Bireysel emeklilik sistemi iptali için iki farklı seçenek sunar.
- Allianz BES İptal Ayrılma Formu alarak doldurmanız ve ilgili yerlere iletmeniz gerekir.
- Ya da 0850 399 99 99 numaralı Allianz Sigorta Çağrı Merkezini arayarak, iptal başvurusunda bulunmanız gerekir.
Anadolu Hayat BES İptal İşlemi NasıL Yapılır?
Anadolu Hayat kendisi ile çalışanlara, Bireysel emeklilik sistemi iptali için kolaylık sağlar. Anadolu Hayat Emeklilik BES iptal için yapmanız gerekenler yalnızca şunlar:
- 0850 724 55 00 numaralı Anadolu Hayat Emeklilik Çağrı Merkezini arayın.
- Görevlinin istediği kimlik bilgilerinizi iletin.
- Bireysel emeklilik sisteminden ayrılmak istediğinizi belirtin.
Vakıf Emeklilik BES İptal İşlemi NasıL Yapılır?
Vakıf Emeklilik BES iptal işlemini kurumu arayarak ya da SMS göndererek gerçekleştirebilirsiniz. Yapmanız gerekenler şu şekilde:
- SMS atarak BES iptali gerçekleştirmek için, telefonunuzun mesajlar bölümüne girin. VEML boşluk T.C Kimlik Numaranız boşluk CAYMA boşluk Doğrum Tarihinizi yazın. 4933'e SMS gönderin.
- İptal talebiniz Vakıf Emeklilik tarafından değerlendirmeye alınır. 10 iş günü içinde talebiniz onaylanır veya reddedilir.
- Aynı şekilde, Vakıf Emeklilik Müşteri Hizmetlerine bağlanarak BES iptali yapmanız mümkün. 0850 222 9 237 numaralı telefonu arayarak müşteri temsilcisine direkt olarak bağlanabilirsiniz.
- Ya da 0549 802 47 75 telefon numarasına WhatsApp üzerinden mesaj atabilir ve personelden bilgi alabilirsiniz.
Yapı Kredi BES İptal İşlemi NasıL Yapılır?
Yapı Kredi bankası ile çalışan vatandaşlar, Bireysel emeklilik sisteminden ayrılmak için aşağıdaki telefon numarasını arayabilir:
- 0850 222 0 448 numaralı telefonu aramanız halinde BES iptal talebinde bulunabilirsiniz.
Halkbank BES İptal İşlemi NasıL Yapılır?
Halkbank Bireysel emeklilik sistemi iptal işlemini telefon aracılığıyla yapabilirsiniz.
- 0850 222 0 400 numaralı Halkbank Çağrı Merkezine ulaşabilirsiniz.
- Sesli yanıt sistemi sayesinde kolayca BES iptali talebinizi iletebilirsiniz.
Halk Emeklilik BES İptal İşlemi NasıL Yapılır?
Halk Emeklilik Bireysel emeklilik sistemi içinde yer alan vatandaşların BES iptali yapabilmesi için şu adımları izlemesi gerekir:
- 0850 800 44 00 numarasını arayarak Halk Emeklilik Cayma işlemleri talebinizi oluşturabilirsiniz.
- Sesli yanıt sistemiyle T.C Kimlik bilgilerinizi doğrulayın.
- Halk Emeklilik BES iptal talebinizi iletin.
Akbank BES İptal İşlemi NasıL Yapılır?
Akbank ile çalışan vatandaşların Bireysel emeklilik sistemi iptali yapması için aşağıdaki adımları izlemesi gerekir:
- 444 25 25 numaralı telefonu arayarak Akbank Müşteri Hizmetlerine bağlanabilirsiniz.
- Müşteri temsilcisi ile görüşerek BES iptal talebinde bulunmanız gerekir.
- Ya da size en yakın Akbank şubesine kimlik belgenizle gidebilirsiniz.
- Bireysel emeklilik sistemi iptal dilekçesini doldurarak görevli kişilere teslim etmeniz yeterli.
- Talebiniz 14 gün içinde değerlendirilir, paranız hesabınıza yatırılır.
BES İptali Sonrası Ne Olur?
Zorunlu Bireysel emeklilik sistemi içinde bulunmak istemeyen vatandaşlar, istedikleri zaman BES iptali yapabilir. Sistemden ayrılma durumunda ise kişiden tahsi* edilen paralar iade edilir. Ancak belirli durumlarda birtakım kesintiler yapılır. Gelir vergisi yani, stopaj kesintisi oranları aşağıdaki gibidir:
- Sistemden emeklilik hakkı kazanarak ayrılanlardan %5,
- Vefat, maluliyet ya da tasfiye gibi zorunlu nedenlerden dolayı ayrılanlardan %5,
- 10 yıl sistemde kalarak, Bireysel emeklilik sisteminden emekli olmadan ayrılanlardan %10,
- 10 yıldan az sistemde kalarak ayrılan çalışanlardan ise %15 kesinti yapılır.
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